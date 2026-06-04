Washington condenó el jueves la forma en la que Reino Unido gestionó el asesinato de un estudiante blanco por un hombre sij, un caso de alto perfil al que calificó como uno de "los síntomas del declive de la civilización"

El caso de Henry Nowak, de 18 años y quien fue esposado por un agente de la policía pese a estar mortalmente herido después de ser apuñalado en la ciudad portuaria de Southampton en diciembre, ha sido altamente politizado en Reino Unido

El atacante, Vickrum Digwa, mintió y dijo a la policía que había sido víctima de insultos raciales por parte de Nowak

Activistas de ultraderecha han citado el caso como un ejemplo de la llamada "policía de doble rasero", según la cual los agentes supuestamente tratan de manera más laxa a las minorías étnicas

El Departamento de Estado de Estados Unidos mostró su apoyo a esa postura en un comunicado el jueves

"El condicionamiento ideológico y la policía de doble rasero son claros síntomas del declive de la civilización", declaró en X. "Deben ser rechazados en todo Occidente"

Digwa, de 23 años, fue condenado el lunes a un mínimo de 21 años de prisión