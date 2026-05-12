EE.UU. demanda a dos empresas por el choque de un buque contra un puente en Baltimore

Dos compañías, una con sede en Singapur y otra en India, fueron demandadas por el gobierno de Estados Unidos por el accidente de un buque en 2024 que destruyó un puente en Baltimore y causó la muerte de seis personas, informó el martes el Departamento de Justicia.

Synergy Marine y Synergy Maritime están acusadas de conspiración para cometer fraude y de falsas declaraciones relacionadas con el accidente del portacontenedores Dali contra el puente Francis Scott Key.

Un ciudadano indio, Radhakrishnan Karthik Nair, de 47 años, que trabajaba para ambas compañías como superintendente técnico del barco, también figura en la acusación, según un comunicado.

El martes 26 de marzo de 2024, la nave con pabellón singapurense sufrió una serie de fallos eléctricos y se incrustó en el puente de autopista Francis Scott Key.

La estructura se derrumbó como un castillo de naipes y bloqueó el concurrido canal de navegación del puente de Baltimore, en el estado de Maryland.

Seis obreros de la construcción que trabajaban en el puente cayeron al vacío y murieron. Todos ellos eran inmigrantes latinoamericanos.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos (Ntsb) determinó que la causa probable del desastre fue la pérdida de energía eléctrica debido a una conexión de cable suelta en un tablero de distribución de alta tensión.

"El colapso del puente Francis Scott Key fue una tragedia evitable de consecuencias enormes", declaró en un comunicado el fiscal general interino, Todd Blanche.

El agente especial del Fbi Jimmy Paul afirmó que la acusación "revela un patrón de engaños y violaciones atroces que condujeron a la operación insegura del Dali, la cual puso en grave peligro al público y tuvo como resultado que el buque chocara contra el puente".

El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció en octubre de 2024 que había alcanzado un acuerdo por 100 millones de US$ con Synergy Marine y otra compañía para recuperar los costos incurridos por el desastre.

Las autoridades de Maryland han señalado que reconstruir el puente costará más de 5.200 millones de US$ y que se prevé terminar la obra en 2030.