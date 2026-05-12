Amazon Now: el nuevo servicio ultra fast para hacer entregas de 30 minutos en EE.UU.

Amazon anunció este martes 12 de mayo la expansión de Amazon Now, su servicio de entrega ultrarrápida, a decenas de ciudades de Estados Unidos. El programa, que comenzó como prueba piloto en diciembre de 2025 en Seattle y Filadelfia, ya está disponible de forma amplia en Atlanta y Dallas-Fort Worth, y próximamente llegará a Austin, Denver, Houston, Minneapolis, Orlando, Oklahoma City y Phoenix. Para fin de año, la empresa espera alcanzar a decenas de millones de clientes en esas y otras ciudades, según informó Amazon a través de un comunicado oficial.

Amazon Now: cómo funciona el sistema de entrega en media hora

El servicio opera desde centros de microfulfillment urbanos, conocidos como “tiendas oscuras” o dark stores, instalaciones de tamaño similar a una tienda minorista ubicadas estratégicamente cerca de los clientes.

Amazon Now: cómo funciona el sistema de entrega en media hora

Desde allí, conductores del programa Amazon Flex —trabajadores independientes que se inscriben en turnos voluntarios— recogen los pedidos ya empaquetados y los entregan en vehículos propios. Amazon indicó que, a medida que el servicio crezca, evaluará métodos de transporte alternativos para ciertas zonas.

Los productos elegibles para entrega en 30 minutos quedan identificados con una etiqueta “Amazon Now” y un símbolo de rayo en la app y el sitio web.

El catálogo disponible incluye frutas y verduras frescas, lácteos, huevos, productos de panadería, medicamentos de venta libre, artículos de cuidado personal, electrónica menor como AirPods y cables HDMI, y alcohol donde la regulación local lo permita. En la mayoría de las áreas, el servicio opera las 24 horas del día.

Costos y condiciones para miembros Prime

El acceso a Amazon Now tiene un costo diferenciado según el tipo de cliente. Los miembros Prime pagan $3,99 por entrega, mientras que los no suscritos abonan $13,99.

En ambos casos, los pedidos por debajo de los $15 generan un cargo adicional: $1,99 para miembros Prime y $3,99 para quienes no tienen membresía.

Amazon Now: cómo funciona el sistema de entrega en media hora Reed Saxon - AP

Damodar Madan, vicepresidente sénior de operaciones mundiales de Amazon, señaló en el comunicado que Amazon Now busca darles a los clientes la opción de recibir lo que necesitan “cuando lo necesitan o quieren”, desde alimentos para una receta hasta cargadores antes de un vuelo o detergente de emergencia, según informó AP.

Expansión internacional: Brasil, México y otros mercados clave

El alcance de Amazon Now no se limita al mercado estadounidense. La empresa informó que el servicio de entrega ultrarrápida ya opera en zonas urbanas de Brasil, México, Japón, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido. En algunos de esos mercados, como los Emiratos Árabes Unidos, India, Brasil y México, Amazon ofrece incluso entregas en 15 minutos, de acuerdo con lo reportado por CNBC.

La expansión llega en un contexto de competencia creciente en el comercio rápido. Amazon ya había puesto en marcha, en marzo de 2026, un servicio de entrega en una y tres horas disponible en aproximadamente 2.000 localidades de Estados Unidos, con un catálogo de más de 90.000 artículos. Amazon Now representa el escalón más ambicioso de esa estrategia.

La empresa no precisó fechas exactas para la llegada del servicio a ciudades adicionales fuera del grupo ya anunciado, aunque confirmó que el proceso de expansión continuará a lo largo de 2026.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.