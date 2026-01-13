EEUU designa organización terrorista a los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania

Estados Unidos designó este martes al grupo político islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania como organizaciones terroristas extranjeras, un pedido de larga data de sus aliados árabes y los conservadores estadounidenses.

Los Hermanos Musulmanes son una organización panislámica que fue fundada en Egipto en 1928 y se extiende a otros países del mundo árabe.

"Estas designaciones reflejan las acciones iniciales de un esfuerzo continuo y sostenido para frustrar la violencia y la desestabilización de las filiales de la Hermandad Musulmana dondequiera que ocurran", dijo el secretario de Estado Marco Rubio en un comunicado.

El grupo ya había sido designado como terrorista en algunos países como Egipto y Arabia Saudita.

Jordania también lo nombró como tal en abril pasado, y acusó al grupo de fabricar y almacenar armas y tener planes para desestabilizar el reino.