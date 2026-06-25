EEUU desplegará rescatistas "de inmediato" en Venezuela tras los terremotos, anuncia Rubio

Estados Unidos desplegará "de inmediato" equipos de rescate y ayuda a Venezuela después de los dos potentes terremotos que causaron la muerte de al menos 32 personas, anunció este jueves el secretario de Estado, Marco Rubio

"Estados Unidos está del lado del pueblo venezolano en estos momentos difíciles y, siguiendo las instrucciones del presidente (Donald) Trump, el Departamento de Estado está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela", escribió el jefe de la diplomacia estadounidense en X

"Nuestros corazones están con todos aquellos que han perdido a seres queridos, los heridos y los valientes trabajadores de rescate", añadió