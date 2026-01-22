EEUU detiene a tres activistas que interrumpieron misa en Mineápolis durante protesta migratoria

La fiscal general de Estados Unidos anunció el jueves la detención de tres personas por presuntamente interrumpir un servicio religioso mientras protestaban contra la ofensiva contra la inmigración ilegal en Minnesota.

Nekima Levy Armstrong, Chauntyll Louisa Allen y William Kelly fueron arrestados en relación con una protesta el pasado domingo en una iglesia de la capital estatal, St. Paul, anunció la fiscal general, Pam Bondi, en X.

St. Paul y Mineápolis han sido el epicentro de un amplio despliegue de agentes federales por parte de la administración Trump.

Las tensiones se han intensificado en el estado gobernado por los demócratas debido al asesinato de una manifestante, Renee Good, por parte de un agente del servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Estas detenciones coinciden con la visita del vicepresidente JD Vance al estado.

Vance, quien ha defendido enérgicamente al oficial que mató a Good de un disparo en su coche el 7 de enero, se encontraba el jueves en Minnesota, donde se reunirá con agentes del ICE, así como con líderes comunitarios y empresariales.

En un discurso previo en Toledo, Ohio, Vance pidió a los manifestantes que "dejen de obstaculizar la aplicación de las leyes de inmigración".

"Agentes del Departamento de Seguridad Nacional y del FBI llevaron a cabo una detención en Minnesota", escribió la fiscal general en X.

"Hasta ahora, hemos arrestado a Nekima Levy Armstrong, quien presuntamente desempeñó un papel clave en la organización del ataque coordinado contra Cities Church", dijo Bondi.

"Escúchenlo alto y claro: NO TOLERAMOS ATAQUES CONTRA LUGARES DE CULTO", advirtió.

El director del FBI, Kash Patel, publicó en X que Armstrong había sido detenida bajo la Ley FACE, una norma destinada a proteger a quienes buscan acceder a clínicas de aborto y lugares de culto.

Minnesota ha solicitado una orden de restricción temporal contra la operación del ICE en el estado que, de ser concedida por un juez federal, suspendería las redadas. Habrá una audiencia sobre la solicitud el lunes.

Se han producido enfrentamientos entre agentes federales y manifestantes que han exigido una investigación completa del asesinato de Good, con los agentes recurriendo con frecuencia al gas pimienta y al gas lacrimógeno.

Numerosos estudiantes han abandonado las clases en protesta por la operación del ICE en la ciudad.

El oficial que efectuó los disparos que mataron a Good, Jonathan Ross, no ha sido suspendido ni acusado de ningún delito.

Trump y sus funcionarios defendieron rápidamente sus acciones como legítimas, en defensa propia.

Las redadas federales de inmigración en Mineápolis han tenido lugar en medio de una investigación de fraude de servicios sociales en Minnesota.