EE.UU. dice que dejó fuera de servicio a barco que intentó romper bloqueo de puertos iraníes

Un avión de guerra de la Marina de Estados Unidos disparó contra el timón de un petrolero y lo dejó fuera de servicio después de que este intentara romper el bloqueo de los puertos iraníes impuesto por Washington, informó el ejército estadounidense el miércoles

Las fuerzas estadounidenses advirtieron al buque con bandera iraní de que estaba violando el bloqueo, pero su tripulación "no cumplió" la orden, por lo que un F/A-18 Super Hornet estadounidense "dejó inutilizado el timón del petrolero al disparar varias ráfagas con su cañón de 20mm", señaló el Centcom, el mando a cargo de las operaciones militares en Oriente Medio, en una publicación en X