La historia detrás del juego estadounidense que Lionel Messi volvió viral: Disney y la NFL tienen sus versiones

Durante la pandemia de Covid, en el 2020, la familia de Lionel Messi se volvió viral en las redes sociales con un video en el que se los veía enseñarle a su hijo Mateo a jugar al UNO, a través de distintos desafíos. Este juego tiene sus orígenes en Estados Unidos, cuando un barbero encontró la forma de evitar las discusiones familiares que surgían con el “Crazy Eights”.

Qué se sabe del origen del UNO, el juego de cartas que se popularizó en todo el mundo

El concepto de UNO surgió en 1971, cuando Merle Robbins, un barbero de Ohio, buscaba una solución a las discusiones que tenía con su hijo Ray al jugar “Crazy Eights”, un juego de cartas cuya premisa es lograr en descartar todas las cartas antes que el resto de los jugadores al hacer coincidir la carta superior del montón de descarte por palo o valor.

Para evitar malentendidos, el barbero decidió escribir las instrucciones especiales (como saltar turno o cambiar dirección) sobre las cartas con un rotulador.

Dicha modificación fue un éxito entre los amigos de los Robbins, por lo que Merle y su esposa Marie decidieron vender su casa para obtener dinero de inversión.

Merle y su esposa Marie tomaron la arriesgada decisión de hipotecar su casa para financiar la impresión de las primeras 5000 unidades X/@historihobi

Junto con algo de capital adicional de su hijo Ray, lograron financiar 5000 copias de una baraja de cartas nuevas con sus reglas únicas, según consignó Backthen Story. A sus unidades las denominaron UNO porque significa “uno” en español e italiano, haciendo referencia a la regla fundamental de anunciar cuando solo queda una carta en la mano.

Promoción de UNO y la adquisición del juego por parte de Mattel

Los Robbins viajaron en una caravana a diferentes estados como Ohio, Texas y Florida para promocionar su juego en casas club de campamentos.

De acuerdo con UNO Game Rules, lograron vender sus primeras 5000 unidades, por lo que tuvieron que encargar 10.000 más para su distribución minorista.

En 1981, Robert Tezak, dueño de una funeraria en Illinois y fanático del juego, adquirió los derechos de UNO y rediseñó la marca al introducir el diseño rojo que se conoce en la actualidad. En ese momento, las ventas se dispararon.

En 1992, Mattel adquirió los derechos de UNO Foto: X @Mattel

Para 1992, Mattel adquirió la compañía de Tezak e impulsó la marca de forma masiva. En la actualidad, se han adquirido 150 millones de copias en todo el mundo y se estima que el 80% de las casas que tienen juegos de mesa han tenido un mazo de UNO.

Cómo es la alianza de UNO con otras marcas

UNO cuenta con más de 600 ediciones diferentes. Entre las firmas que se aliaron con la marca se encuentran Disney, Harry Potter, Nintendo y la NFL.

Con relación a esta última, Mattel anunció en 2024 su colaboración con la liga deportiva para presentar una baraja premium con jugadores de la NFL. Contó con la licencia de los 32 equipos e incluyó una variedad de cartas coleccionables de edición especial UNO foil.

“Nuestra última expansión de UNO Elite, UNO Elite NFL, es una innovación de primera calidad para los fans de UNO y de la NFL”, dijo Ray Adler, vicepresidente y director global de juegos de Mattel. “Los fans de UNO ahora pueden presumir de sus cartas de jugadores favoritos”.

El video viral de la familia Messi jugando al UNO

En 2020, se hizo popular en redes sociales un video de Lionel Messi junto a su esposa, Antonela Roccuzzo, y a sus hijos mayores, Thiago y Mateo, jugando UNO.

En las imágenes, el capitán de la selección argentina le explica a Mateo qué cartas debería tener en su mano para poder jugar. “¿Tenés verde, un 4?”, le pregunta el crack argentino al pequeño. Ante la respuesta negativa del niño, La Pulga le anuncia que debe agarrar una carta del mazo.