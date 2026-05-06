Murió Ted Turner: cómo fue la relación del pionero de los medios con Donald Trump

El pionero de los medios y creador de la primera cadena de noticias de 24 horas, CNN, Ted Turner, falleció este miércoles a sus 87 años. El empresario fue un navegante y activista que abogó por la eliminación de las armas nucleares. Mantenía una relación indirecta con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien fue criticado en reiteradas ocasiones por la emisora, a la que el republicano calificó como “el enemigo del pueblo”.

Cómo fue la relación del pionero de los medios, Ted Turner, con Donald Trump

El creador de la Fundación de las Naciones Unidas (UN Foundation), apodado “The Mouth of the South” (“La Boca del Sur”) por su carácter, construyó un imperio mediático con su irrupción con la cadena CNN. Si bien no se registran encuentros directos con el mandatario, más allá de una imagen en la que coincidieron en un evento, la emisora fue una de las más críticas de Trump a lo largo de su carrera política.

En más de una ocasión, Turner aseguró que CNN fue "el mayor logro de su vida" Archivo

El empresario vendió sus cadenas a Time Warner y posteriormente abandonó el negocio. Sin embargo, manifestó en reiteradas ocasiones que CNN fue el “mayor logro” de su vida. En contraste, Trump acusó al medio de difundir “fake news” (noticias falsas) en varias oportunidades.

En un mensaje compartido a través de X en 2017, Trump citó a CNN entre otros medios y sostuvo que es “el enemigo del pueblo estadounidense”. Asimismo, en una rueda de prensa en la Casa Blanca en 2017, respondió directamente a un periodista de la cadena: “Eres fake news”.

Noticia en desarrollo.