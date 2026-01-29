EEUU flexibiliza sanciones contra sector petrolero venezolano

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció el jueves una flexibilización de las sanciones contra el sector petrolero de Venezuela, tras el derrocamiento del líder Nicolás Maduro.

Washington dejará de sancionar la extracción, comercialización y venta de crudo por parte de la petrolera estatal PDVSA y sus asociados, siempre y cuando cualquier contrato esté sometido "a la jurisdicción de Estados Unidos", según el comunicado del Tesoro.

Los pagos deberán depositarse en las cuentas bajo control estadounidense.

Esta nueva "licencia general 46", según los términos de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, no autoriza sin embargo ningún tipo de transacción con empresas o individuos que operen en Cuba, Rusia, Irán o Corea del Norte.

Tampoco podrán operar las empresas que estén radicadas en Venezuela o Estados Unidos y que estén controladas, directa o indirectamente, por China.

Las ventas de crudo venezolano deberán realizarse exclusivamente mediante navíos autorizados, no sometidos a sanciones, y toda venta a un país que no sea Estados Unidos deberá ser reportada previamente a Washington.

Sometido a sanciones desde hace años, el sector petrolero venezolano languidece por falta de inversiones, y desde hace meses, por el bloqueo de petroleros en el Caribe por parte de Estados Unidos.

El nuevo gobierno interino de Delcy Rodríguez se movió rápidamente tras el derrocamiento de Maduro para aprobar una reforma de la legislación de hidrocarburos que permita reabrir el sector, aunque bajo la estrecha vigilancia estadounidense.