El campo del norte de Santa Fe donde la DEA siguió un cargamento de cocaína hasta la pista clandestina

Un Cessna 210 con matrícula argentina aterrizó en una pista clandestina dentro del establecimiento rural Don Julio, en el paraje 79/800 del departamento Vera, extremo norte de Santa Fe. La Policía Federal Argentina (PFA) ya estaba en el lugar: la operación se había planificado durante 45 días sobre la base de inteligencia aportada por la Drug Enforcement Administration (DEA, por sus siglas en inglés), la agencia antidrogas del gobierno de Estados Unidos. A bordo había más de 880 libras (400 kilos) de cocaína.

Drones, escuchas y 45 días de seguimiento antes del golpe en Vera

La investigación fue impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar), encabezada por el fiscal Diego Iglesias, con intervención del fiscal federal Matías Scilabra y del juez federal de Garantías N°1 de Rosario, Carlos Vera Barros.

Desde marzo, brigadas especiales realizaron vigilancia, seguimientos y tareas de inteligencia en campo. La Fuerza Aérea Argentina sumó drones para el monitoreo de los terrenos investigados.

Con información de la DEA: interceptaron un avión con 800 kilos de cocaína en Santa Fe

Cuando la aeronave aterrizó, efectivos de la División Antinarcóticos procedieron a la interceptación. Según informó el Ministerio de Seguridad Nacional en un comunicado, el personal había detectado el arribo con anticipación, aseguró el lugar y detuvo a todos los involucrados en la pista clandestina.

Ocho detenidos en total y una red logística desarticulada en tierra

Al momento del operativo fueron aprehendidos el piloto y el copiloto, ambos bolivianos, y otras seis personas vinculadas a la logística terrestre del cargamento. El material secuestrado incluyó una camioneta Toyota Hilux, una Ford Ranger, un camión Ford Cargo, un Fiat Iveco, equipos de comunicación satelital, una antena Starlink, teléfonos celulares y bidones de combustible.

Brigadas de la División Operaciones Federales, con intervención de unidades de la Hidrovía del Paraná, Rosario, Reconquista y de la División Unidad Operativa Federal de Roque Sáenz Peña, Santa Fe y Corrientes, realizaron ocho allanamientos simultáneos.

Fueron decomisados 442 kilos de cocaína en la localidad santafesina de Vera PFA

Los procedimientos abarcaron domicilios en zonas urbanas y rurales de los departamentos Vera y Calchaquí vinculados a los investigados. Según se informó oficialmente, las maniobras incluyeron zonas asociadas directamente a la operación criminal desarticulada.

El patrón que se repite: avionetas narco en el norte de Santa Fe

El hallazgo no es aislado en la provincia. Hace cinco meses, una aeronave de matrícula boliviana fue encontrada abandonada en Curupaity, departamento San Cristóbal, con rastros de cocaína en el fuselaje detectados por perros antinarcóticos, aunque sin carga ni tripulantes en el lugar. Pocas semanas después, otra avioneta abandonada en Estación Díaz, departamento San Jerónimo, sobre ruta provincial 10, contenía 30.500 dólares en efectivo, aunque se descartó el transporte de estupefacientes.

La avioneta interceptada en una pista clandestina de Vera, Santa Fe, con 400 kilos de cocaína Prensa Policía Federal

Esta misma semana apareció una tercera aeronave caída en un campo en el límite entre Salta y Formosa, donde aviones de pequeño porte bajan en caminos de tierra y pistas clandestinas para mover sus cargas por vía terrestre. La avioneta fue hallada en la finca Los Leones, a unos 40 kilómetros de la localidad salteña de Los Blancos. No había carga ni ocupantes, pero sí huellas de camionetas en los alrededores y la matrícula parcialmente borrada, según informó el diario El Tribuno. La causa continúa abierta bajo la órbita de la Procunar.

Este contenido fue realizado a partir de una nota de LA NACION firmada por José E. Bordón.