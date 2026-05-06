Miles de empleos de construcción para migrantes con licencia en EE.UU.: los estados con más oportunidades hoy

El sector de la construcción es uno de los que reúne a la mayor cantidad de inmigrantes empleados en Estados Unidos. Pese al endurecimiento migratorio y las deportaciones impulsadas en ese país, un análisis reciente mostró que las vacantes aumentaron en 30 estados y el Distrito de Columbia durante el último año, con una jurisdicción sureña a la cabeza.

Los estados con más empleos en el sector de la construcción en 2026

El informe, elaborado por la Asociación de Contratistas Generales de Estados Unidos (AGC, por sus siglas en inglés) con base en datos federales, mostró una situación favorable para los trabajadores migrantes. Mientras las operaciones que apuntan a detener a personas indocumentadas continúan, las oportunidades laborales en la construcción aumentaron en 30 estados y el Distrito de Columbia entre febrero de 2025 y febrero de 2026.

Las vacantes en la construcción aumentaron en 30 estados y el Distrito de Columbia entre febrero de 2025 y febrero de 2026 Freepik

Entre todas las jurisdicciones, las siguientes fueron las que mostraron un crecimiento más destacado en el sector:

Texas : 24.000 nuevos empleos, o un aumento del 2,7%.

: 24.000 nuevos empleos, o un aumento del 2,7%. Carolina del Norte : 11.200 nuevas vacantes, o un incremento del 4,1%.

: 11.200 nuevas vacantes, o un incremento del 4,1%. Wisconsin : 10.200 nuevos trabajos, o un aumento del 7,1%.

: 10.200 nuevos trabajos, o un aumento del 7,1%. Misuri: 10.000 empleos, con un crecimiento del 6,9%.

Por su parte, Montana tuvo el mayor aumento porcentual en 12 meses (8,8%, 3100 nuevos empleos), seguido por Virginia Occidental (7,6%, 2600 empleos), Wisconsin y Misuri.

Los estados que perdieron la mayor cantidad de empleos en la construcción

En el extremo contrario, algunos estados mostraron una pérdida de empleos en el sector:

California : fue el estado que más puestos en la construcción perdió entre febrero de 2025 y febrero de 2026. En total, fueron 10.300, o una disminución del 1,2 %.

: fue el estado que más puestos en la construcción perdió entre febrero de 2025 y febrero de 2026. En total, fueron 10.300, o una disminución del 1,2 %. Florida : -9100 trabajos, o una caída del 1,4 %.

: -9100 trabajos, o una caída del 1,4 %. Nueva York : -5000 puestos, o una disminución del 1,3%.

: -5000 puestos, o una disminución del 1,3%. Arizona : -3200 empleos, o una pérdida del 1,4 %.

: -3200 empleos, o una pérdida del 1,4 %. Nueva Jersey: -3100 empleos, o una disminución del 1,9%.

En ese sentido, la mayor pérdida porcentual se registró en Alaska (-5,6%, una pérdida de 1100 trabajos), seguida de Nuevo México (-3,6%, -2000), Nueva Jersey y Delaware (-1,6%, -400).

Cuánto ganan los trabajadores de la construcción en California

La situación actual del empleo en la construcción en EE.UU.

Si bien los datos muestran un escenario favorable para los últimos 12 meses, en 2026 se registró una ligera caída global de las oportunidades laborales. El informe de la AGC refleja que entre enero y febrero de 2026 el empleo en la industria aumentó en 22 estados, disminuyó en 27 y el Distrito de Columbia, y se mantuvo sin cambios en Dakota del Sur.

En todo EE.UU., Florida fue la jurisdicción que más puestos en la construcción agregó (1100 trabajos, o un 0,2%), seguido de Colorado (0,2%), Nevada (0,9%) y Ohio (0,4%).

El mayor incremento porcentual volvió a registrarse en Montana (1,3%, o 500 empleos), seguido de Nevada e Idaho (700 empleos), ambos con aumentos del 0,9%.

Florida fue la jurisdicción que más trabajos en la construcción agregó entre enero y febrero Freepik

Por su parte, Nueva Jersey experimentó la mayor caída de oportunidades en el sector en el período mencionado (-5900 empleos, o un -3,5%). Otras zonas con pérdidas significativas fueron Nueva York (-5300 puestos, -1,4 %), Illinois (-4900, -1,9%), Misuri (-4200, -2,6 %) y Maryland (-4100, -2,4 %).

En ese contexto, los principales representantes de la asociación instaron al Congreso a aprobar una nueva ley de carreteras y transporte antes de que expire la actual a finales de septiembre.

“La aprobación oportuna de una nueva medida debería contribuir a impulsar el empleo en la construcción en muchas partes del país”, sostuvo Jeffrey D. Shoaf, director ejecutivo de la AGC.