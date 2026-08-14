EE.UU. informa que retiraron 19 millones de huevos del mercado por riesgo mortal

La Administración de Alimentos y Medicamentos de EE.UU. (FDA) informó que unos 19 millones de huevos, retirados voluntariamente del mercado, presentan riesgos graves para la salud, incluso mortales.

Midwest Poultry Services retiró voluntariamente los huevos el 22 de julio debido a una posible contaminación con Salmonella Enteritidis, una bacteria asociada a infecciones que a veces resultan mortales, especialmente en niños pequeños, personas mayores y personas con el sistema inmunológico debilitado.

El miércoles, la FDA clasificó la retirada en la categoría de Clase 1, lo que significa que se trata de "una situación en la que existe una probabilidad razonable de que el uso o la exposición a un producto que incumple las normas cause consecuencias adversas graves para la salud o la muerte".

Los huevos se produjeron en Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio, con fechas límite de venta o de consumo preferente entre el 20 de julio y el 17 de agosto, y se distribuyeron a tiendas y consumidores minoristas en Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi.

En total, la retirada afectó a 1.589.577 docenas de huevos, incluyendo tanto huevos de cáscara blanca como de cáscara marrón (de gallinas criadas sin jaula) bajo diversas marcas comerciales.

La empresa declaró que "identificó el problema en dos de sus granjas en Texas mediante prácticas proactivas de monitoreo ambiental y una sólida investigación interna".

"No consuma los huevos. Debe desecharlos o devolverlos al establecimiento donde los compró para obtener un reembolso completo", agregó.