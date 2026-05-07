EE.UU. insta a Irán a liberar a la nobel de la paz iraní Mohammadi

Estados Unidos instó el jueves a Irán a liberar a la ganadora en 2023 del Premio Nobel de la Paz Narges Mohammadi, encarcelada desde diciembre, después de que sus simpatizantes advirtieran de que corría peligro de morir bajo custodia

Mohammadi, de 54 años, galardonada por sus décadas de lucha por los derechos humanos en Irán, habría sufrido dos ataques cardíacos en las últimas semanas, según sus seguidores

"Pedimos al régimen iraní que la libere ahora y le proporcione la atención que necesita. El mundo está mirando", escribió en las redes sociales Riley Barnes, subsecretario adjunto de Estado de Estados Unidos encargado de los derechos humanos

Durante el último cuarto de siglo, Mohammadi ha sido juzgada y encarcelada repetidamente por su campaña contra la pena de muerte en Irán y el uso obligatorio del velo para las mujeres

Está detenida desde diciembre, tras criticar a las autoridades religiosas iraníes durante un funeral