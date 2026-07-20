EE.UU. lanza nueva ola de ataques contra Irán, que arremete contra sus vecinos del Golfo

El ejército de EE.UU. anunció una nueva ola de bombardeos el lunes contra Irán por novena noche consecutiva, mientras Teherán respondía con ataques contra sus vecinos del Golfo y reivindicaba una incursión contra un centro de mando "enemigo" en Siria.

El ejército estadounidense comenzó "a llevar a cabo una nueva serie de ataques contra Irán" a las 23:00 GMT del domingo, escribió en X el Comando Central de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom).

"Los ataques seguirán degradando las capacidades militares iraníes utilizadas para atacar buques comerciales y marinos civiles que transitan por el estrecho de Ormuz", agregaron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el domingo que los últimos ataques militares contra Irán fueron en honor a los miembros de las fuerzas armadas estadounidenses muertos en los últimos días.

Dos militares estadounidenses murieron el viernes en ataques iraníes contra una base en Jordania, y se hallaron restos no identificados, que podrían pertenecer a un tercero desaparecido, según el Centcom.

Otro soldado murió el domingo durante la destrucción controlada de municiones sin explotar procedentes de un dron iraní en el norte de Irak, lo que eleva a 17 el número de militares estadounidenses fallecidos desde el inicio de la guerra el 28 de febrero.

En el lado iraní, el último balance oficial, publicado el viernes por el Ministerio de Salud, da cuenta de 50 muertos y más de 500 heridos desde la reanudación de los combates a comienzos de julio.

Un protocolo de acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos el 17 de junio, que se suponía debía abrir un ciclo de negociaciones de paz, se derrumbó con la reanudación de las hostilidades entre ambos países, enfrentados por el control del estrecho de Ormuz.

Esta vía estratégica, por donde transitaba antes de la guerra una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, está de nuevo bloqueada por Irán desde la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos. Washington, por su parte, ha vuelto a imponer un bloqueo a los puertos iraníes.

- Buque en llamas -

La agencia británica de seguridad marítima Ukmto informó el lunes de que un buque estaba en llamas en el estrecho, a unos 15 kilómetros al noroeste de la localidad omaní de Kumzar, sin que se conociera por el momento la causa del incendio.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán, anunciaron que dos buques que intentaban pasar por el estrecho de Ormuz "explotaron y fueron detenidos".

Los precios del petróleo, que se habían calmado tras la firma del protocolo de acuerdo, retomaron la senda alcista. El lunes por la mañana, el barril de Brent del mar del Norte, referencia mundial, superó los 90 dólares, su nivel más alto desde junio.

En Kuwait, el ejército dijo haber enfrentado al amanecer del lunes "ataques de drones hostiles iraníes".

Las sirenas de alerta aérea también sonaron en Bahrein, que alberga una importante base naval estadounidense.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron también que lanzaron "un ataque sorpresa contra el centro de mando de las operaciones especiales del enemigo en la región de Al Tanf, en Siria, en represalia por la sangre de los soldados caídos como mártires de Iranshahr".

El domingo por la noche, la agencia iraní Tasnim había informado de los funerales de tres soldados muertos en un ataque estadounidense contra un cuartel de Iranshahr, en el sureste del país.

Los guardianes también anunciaron ataques contra aviones militares estadounidenses en el aeropuerto de Aqaba, en Jordania, "causando serios daños a varios de ellos".

- "Respuesta devastadora" -

Los guardianes ya habían anunciado el viernes haber atacado la base de Al Tanf, cuyo control retomó el ejército sirio en febrero tras la retirada de Estados Unidos. Pero una fuente militar siria había desmentido posteriormente a la AFP que se hubiera producido ningún bombardeo.

El comandante militar central de Irán, Ali Abdolahi, advirtió el domingo de que toda nueva agresión estadounidense se enfrentaría a "una respuesta decisiva y devastadora", según un comunicado difundido por la televisión estatal.

La Organización Iraní de Energía Atómica acusó a Estados Unidos de haber atacado la central nuclear en construcción de Darkhovin, en el suroeste del país.

La Agencia Internacional de Energía Atómica (AIEA) indicó que analiza esta información, y precisó que la central en construcción "no contenía ningún material nuclear durante la última visita" de sus representantes.

El director del OIEA, el argentino Rafael Grossi, "reiteró su llamado a la moderación" militar en las cercanías de todos los sitios nucleares.