EEUU levanta sanciones contra aerolínea venezolana Conviasa y servicios de telecomunicaciones

El Departamento del Tesoro estadounidense levantó este jueves sanciones contra la aerolínea estatal Conviasa y los servicios de telecomunicaciones y correo de Venezuela, como parte de la estrategia de apertura económica para el país sudamericano.

La licencia general 59 autoriza "El suministro de ciertos artículos y servicios relacionados con Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa)", explicó el comunicado de la Ofac del Tesoro.

Esta nueva orden permite que los pagos transiten por el sistema financiero estadounidense, las compraventas, el transporte, las reparaciones y todos los aspectos relacionados con el funcionamiento de la aerolínea.

La licencia 24A permite las transacciones "relacionadas con la recepción y transmisión de telecomunicaciones", así como de correo y mercancías.

El programa de sanciones de Washington, que se amplió con los años a medida que se prolongaba el control del régimen chavista sobre el Estado, está siendo desmantelado por el gobierno de Donald Trump desde la operación militar que derrocó y se llevó del país al presidente Nicolás Maduro en enero.

La gran mayoría de licencias generales que ha emitido la Ofac están vinculadas a la apertura de la explotación petrolera y del sector minero a multinacionales extranjeras.