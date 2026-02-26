EEUU ofrece US$ 10 millones por hermanos Arzate García, del cártel de Sinaloa

Estados Unidos anunció este jueves dos recompensas de US$5.000.000 para lograr la captura de los hermanos René y Alfonso Arzate García, del cártel mexicano de Sinaloa, que desde hace 15 años controlan el narcotráfico en la fronteriza ciudad de Tijuana.

"A pesar de todos los conflictos, siguen controlando este corredor de tráfico fundamental, lo que los convierte en figuras clave para sostener las operaciones del cártel, incluido el tráfico de fentanilo", explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Estados Unidos declaró el año pasado al fentanilo, un potente opioide, como un arma de destrucción masiva, y al cártel de Sinaloa como organización terrorista, recuerda el comunicado.

Los hermanos Arzate García fueron acusados ante un tribunal en el sur de California en 2014, y en 2023 fueron sancionados por el Departamento del Tesoro.

Ambos son considerados "muy violentos".

El mundo del narcotráfico mexicano se vio alterado esta semana con la operación contra su principal figura, el jefe del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera "El Mencho".

Este capo murió tras ser perseguido en una zona semirural cerca de Tapalpa, en el oeste de México.

La operación provocó la muerte de decenas de agentes policiales, soldados y sicarios que protegían a "El Mencho", y temores de nuevos enfrentamientos entre las organizaciones delictivas para ocupar su espacio.