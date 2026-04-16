Conflicto en la Corte Suprema: la jueza Sotomayor se disculpa por un caso de inmigración

La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, Sonia Sotomayor, emitió una disculpa pública luego de realizar comentarios sobre su par Brett Kavanaugh en el marco de un caso vinculado a políticas migratorias. La magistrada admitió que sus palabras fueron “inapropiadas” y señaló que ya había ofrecido disculpas de manera directa a su colega.

Por qué Sonia Sotomayor pidió disculpas a Brett Kavanaugh tras sus declaraciones

En un comunicado retomado por CNN, la jueza lamentó el tono que utilizó al referirse a su colega durante una exposición en la Facultad de Derecho de la Universidad de Kansas, donde abordó tanto su trayectoria personal como su visión sobre decisiones recientes del tribunal.

Durante un evento en Kansas, Sotomayor generó controversia al criticar duramente al Juez Brett Kavanaugh por su postura en un caso de inmigración

“Me referí a un desacuerdo con uno de mis colegas en un caso anterior, pero hice comentarios que fueron inapropiados", señaló Sotomayor. “Lamento mis comentarios hirientes. Me he disculpado con mi colega”, aseguró.

El gesto fue considerado inusual dentro de la Corte Suprema, donde los desacuerdos suelen limitarse a argumentos legales sin referencias personales en ámbitos públicos. Hasta el momento, Kavanaugh no realizó declaraciones públicas sobre el episodio, mientras que el tribunal mantiene su funcionamiento habitual.

Qué dijo Sonia Sotomayor en la Universidad de Kansas sobre Brett Kavanaugh

Durante su presentación el 7 de abril ante unas 1700 personas en el Lied Center de la Universidad de Kansas, la jueza Sonia Sotomayor compartió reflexiones sobre su vida personal, su carrera judicial y su visión crítica sobre un caso reciente de inmigración.

La magistrada generó controversia al cuestionar la falta de comprensión de las realidades cotidianas por parte de un colega en relación con el caso Noem contra Vásquez Perdomo. Aunque en ese momento no lo nombró de forma explícita, sus referencias apuntaban a Kavanaugh.

Tanto Kavanaugh como Sotomayor son miembros de la Corte Suprema

“Tuve un colega en ese caso que escribió: ‘Estos son solo paros temporales’”, dijo Sotomayor, según Bloomberg. “Esto lo dice un hombre cuyos padres eran profesionales. Y probablemente no conoce a nadie que trabaje por horas”, agregó.

La jueza argumentó que, para alguien que cobra por hora, una detención, aunque sea breve, significa que nadie le paga por ese tiempo, lo que puede marcar “la diferencia entre una comida caliente para él y sus hijos esa noche y quizás solo una cena fría”.

“Las experiencias de la vida te enseñan a pensar con mayor amplitud y a ver cosas que otros quizás no ven", dijo Sotomayor. “Y cuando tengo la oportunidad de expresar eso en nombre de personas que no tienen otra voz, entonces se me concede un privilegio muy especial”, aseguró.

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El caso judicial que enfrentó a Sotomayor y Kavanaugh en la Corte Suprema

El caso que originó la controversia entre los jueces de la Corte Suprema fue el de Noem v. Perdomo. Este conflicto legal surgió a raíz de una orden de emergencia emitida por el tribunal el 8 de septiembre de 2025, la cual permitió al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) reanudar ciertas tácticas de vigilancia en el sur de California.

La Corte Suprema, mediante una orden no firmada y sin ofrecer una explicación mayoritaria, suspendió fallos de tribunales inferiores que prohibían a los agentes de inmigración realizar “patrullas itinerantes”. La decisión permitió que el ICE utilizara factores como la etnia o raza aparente, el idioma, la ocupación o la presencia en lugares específicos para justificar paradas migratorias.

En una opinión concurrente, Kavanaugh sostuvo que estos encuentros suelen ser breves y que las personas con situación regular pueden continuar su camino tras una verificación.

“Para ser claros, la aparente etnia por sí sola no puede proporcionar una sospecha razonable; sin embargo, conforme a la jurisprudencia de este tribunal sobre paradas migratorias, puede ser un ‘factor relevante’ cuando se considera junto con otros factores destacados", escribió en su momento Kavanaugh, según lo retomado por CNN.

Sotomayor, en cambio, expresó en su disidencia que estas intervenciones pueden tener consecuencias económicas y sociales, además de plantear objeciones sobre el uso de criterios como idioma o apariencia para justificar detenciones.