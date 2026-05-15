EEUU quiere imputar al expresidente cubano Raúl Castro (medios)

Estados Unidos quiere imputar al expresidente cubano Raúl Castro, de 94 años, en medio de la creciente presión de Washington sobre el gobierno comunista de la isla, informó el jueves la prensa.

Según CBS News, que cita a funcionarios estadounidenses familiarizados con el asunto, la posible imputación se centraría en el derribo en 1996 de dos aviones civiles tripulados por pilotos anticastristas.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de la AFP.

Una imputación contra Castro, hermano del fallecido líder cubano Fidel Castro, supondría un giro inesperado en la crisis cada vez más profunda en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba.

El país sufre cortes constantes de electricidad provocados por el bloqueo de combustible impuesto por Donald Trump.

El presidente estadounidense ha repetido en varias ocasiones que quiere derrocar al gobierno comunista en Cuba.

Raúl Castro, que sucedió a su hermano como presidente, supervisó el histórico acercamiento con Estados Unidos en 2015 bajo la presidencia de Barack Obama, que Trump revocó más tarde.

En plena crisis bilateral, el director de la CIA, John Ratcliffe, viajó precisamente el jueves a La Habana para una reunión excepcional con altos funcionarios cubanos, según las autoridades de la isla.

Dichas autoridades afirmaron que el encuentro debe propiciar un diálogo político entre ambas partes.