EEUU quiere que afganos elijan entre regresar a su país o ir a RDC, según activista

Estados Unidos busca ofrecer a antiguos aliados afganos atrapados en Catar la opción de emigrar a la República Democrática del Congo, azotada por la guerra, o regresar a su país gobernado por los talibanes, afirmó el martes un activista.

El gobierno del presidente Trump, que ha hecho de la ofensiva contra la inmigración una de sus políticas emblemáticas, fijó como fecha límite el 31 de marzo para cerrar un campamento donde se alojaban más de 1100 afganos en una antigua base estadounidense en Catar.

Los afganos han estado allí a la espera de poder trasladarse a Estados Unidos, temiendo sufrir persecución por parte de los talibanes, luego de colaborar con las fuerzas estadounidenses antes del colapso en 2021 del gobierno respaldado por Occidente.

Según Shawn VanDiver, un veterano estadounidense que dirige AfghanEvac, un grupo que busca ayudar a antiguos aliados afganos, el gobierno de Trump se plantea ofrecerles la opción de ir a la República Democrática del Congo o, de lo contrario, regresar a Afganistán.

Él espera que los afganos rechacen ir al país africano, que enfrenta su propia crisis de refugiados tras años de guerra.

"No trasladas a aliados probados en tiempos de guerra, más de 400 de ellos niños, desde un resguardo estadounidense a un país que atraviesa su propio colapso", declaró en un comunicado.

El Departamento de Estado se negó a confirmar si contempla a la República Democrática del Congo como destino, pero afirmó que Estados Unidos estudia un "reasentamiento voluntario".

"Trasladar a la población del (campamento) a un tercer país es una solución positiva que brinda seguridad a estas personas para comenzar una nueva vida fuera de Afganistán, al tiempo que se mantiene la seguridad del pueblo estadounidense", dijo un vocero del Departamento de Estado.

Más de 190.000 afganos han encontrado un nuevo hogar en Estados Unidos, después de que los talibanes regresaran al poder por la fuerza.

Trump desmanteló el programa más amplio de reasentamiento de refugiados de Estados Unidos y ordenó detener la tramitación después de que un afgano, que había trabajado con la inteligencia estadounidense y padecía trastorno de estrés postraumático, disparara contra dos miembros de la Guardia Nacional en Washington el año pasado, matando a uno de ellos.