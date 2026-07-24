EE.UU. registra cifra récord de casos de sarampión en 35 años

Estados Unidos registra este año su peor brote de sarampión en tres décadas y media, un alza en los contagios asociada en parte a la reticencia a la vacunación, según cifras oficiales publicadas este viernes.

En los últimos siete meses, se han reportado 2.318 casos confirmados de esta enfermedad altamente contagiosa, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades.

Esa cifra supera el total de 2025, un año que ya había batido récords, con 2.289 casos y tres muertes, entre ellas las de dos niños pequeños.

"Somos testigos de una crisis evitable que perjudica de manera desproporcionada a los niños", afirmó Andrew Racine, presidente de la Academia Estadounidense de Pediatría.

El sarampión causa fiebre, problemas respiratorios y erupciones cutáneas.

En algunos casos, también puede provocar complicaciones más graves, como neumonía e inflamación cerebral, que pueden derivar en graves secuelas a largo plazo e incluso la muerte.

En 2000, el sarampión fue declarado erradicado en EE.UU. gracias a la vacunación. Pero ha regresado con fuerza en los últimos años, en medio del descenso de las tasas de vacunación y creciente desconfianza hacia las autoridades sanitarias.

El secretario de Salud de Estados Unidos, Robert Kennedy Jr., es señalado como parte de la crisis por sus declaraciones contra la vacunación, pese a la evidencia científica a favor de las inmunizaciones.

La última vez que Estados Unidos registró un número más elevado de casos de sarampión fue en 1991, cuando se contabilizaron 9.643 casos.