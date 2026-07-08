EE.UU. retirará a Siria de la lista negra del terrorismo

Estados Unidos anunció el miércoles que eliminará a Siria de la lista de Estados patrocinadores del terrorismo, en un nuevo voto de confianza al líder del país Ahmed al Sharaa.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, notificó al Congreso esta medida, largamente esperada. Entrará en vigor en 45 días, a menos que los legisladores la bloqueen, algo poco probable.

Estados Unidos mantenía a Siria en la lista de Estados patrocinadores del terrorismo desde 1979.

El anuncio se produjo mientras el presidente Donald Trump se reunía al margen de una cumbre de la OTAN en Turquía con Sharaa, un exyihadista que se ha presentado como una figura unificadora tras el derrocamiento en 2024 de la familia Assad, que gobernó con mano de hierro durante 50 años.

"Levantar las sanciones a Siria desbloqueará el comercio y la inversión internacionales, dará a Siria la oportunidad de reconstruirse y abrirá un nuevo capítulo para el pueblo sirio", afirmó Rubio.

El levantamiento inicial de sanciones por parte de Trump tuvo un impacto limitado. Siria seguía siendo considerada un Estado patrocinador del terrorismo, lo que implicaba que las empresas se enfrentaran a riesgos legales dentro de Estados Unidos si operaban en el país.

Siria busca apoyo económico para reconstruirse tras años de guerra que contribuyeron al auge del grupo extremista Estado Islámico y generaron una gran crisis de refugiados.

El respaldo de Trump a Sharaa se produce pese a las reservas de Israel, que ha lanzado repetidamente ataques aéreos en Siria, uno de sus adversarios históricos.

Rubio dijo en su comunicado que "una Siria estable y unificada, en paz consigo misma y con sus vecinos, beneficia no solo a la región, sino al mundo entero".

Agregó que la decisión de retirar a Siria de la lista se tomó tras recibir "garantías formales" por parte de Sharaa de que "Siria no apoyará actos de terrorismo internacional en el futuro".

En su encuentro en Ankara con Sharaa, que cambió el uniforme de yihadista por el traje, Trump afirmó: "Está haciendo un trabajo increíble unificando Siria".