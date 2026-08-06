EE.UU. saluda llegada a Venezuela de opositora Dinorah Figuera para abrir diálogo con el gobierno

Estados Unidos saludó este jueves la llegada a Venezuela de la opositora Dinorah Figuera para iniciar el diálogo con el gobierno, de cara a una transición política.

Washington respalda esas conversaciones, en las que no participa la principal líder de la oposición venezolana, María Corina Machado.

"Estas conversaciones directas representan una oportunidad única", indicó el comunicado del Departamento de Estado.

"Estados Unidos sigue comprometido a respaldar este proceso liderado por Venezuela", añadió. El texto recuerda que el objetivo del gobierno de Donald Trump para Venezuela se desarrolla en tres fases: "estabilización, recuperación económica y reconciliación política".

Trump ordenó una operación militar en enero que derrocó al presidente Nicolás Maduro y lo sacó del país para enfrentar cargos por narcotráfico ante un tribunal en Nueva York.

Ese golpe provocó la llegada al poder de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, que abrió una etapa de cambios políticos que ahora debe desembocar en el diálogo directo.

Figuera, que llegó el miércoles procedente de España, era la líder de la bancada opositora que ganó la mayoría en la Asamblea Nacional de 2015, pero que fue desconocida por Maduro.