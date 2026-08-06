Trump busca ampliar el control de las redes sociales para la concesión de más visas ​​a extranjeros

WASHINGTON.- El endurecimiento migratorio bajo la segunda administración de Donald Trump podría sumar pronto una ampliación en la verificación de las redes sociales para incluir a solicitantes extranjeros de más tipos de visados, según un memorándum interno del Departamento de Estado publicado este jueves por The Daily Signal y al que el propio gobierno norteamericano le dio crédito.

La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, y el propio Departamento de Estado, que lidera el secretario Marco Rubio, publicaron en sus redes sociales el artículo de The Daily Signal -un sitio conservador de noticias y opinión- que reveló que los nuevos requisitos se aplicarán a los representantes de medios de comunicación extranjeros y a los ciudadanos cualificados de México y Canadá que ingresen a Estados Unidos por motivos de negocios en el marco del acuerdo entre los tres países, así como a sus dependientes.

DAILY SIGNAL: "The State Department is expanding its social media vetting requirement to include applicants for more types of visas." https://t.co/tivF8keqhY — Department of State (@StateDept) August 6, 2026

“Durante el proceso de evaluación y verificación de visas, el Departamento de Estado recurre a todas las fuentes de información disponibles para identificar a los solicitantes que podrían ser inadmisibles en Estados Unidos, incluidos aquellos que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad pública”, indica el memorándum interno publicado por The Daily Signal.

“Aplicamos este riguroso estándar de verificación de manera uniforme a todos los solicitantes de visa”, advierte. “Recibir una visa estadounidense sigue siendo un privilegio otorgado a discreción del gobierno, no un derecho adquirido”, recuerda el memorándum.

En junio pasado, el Departamento de Estado había anunciado que los solicitantes de visas de estudiante y de visitante de intercambio con cuentas privadas en redes sociales deberían hacerlas públicas para permitir su revisión y evaluación por parte de las autoridades.

President Trump Expands Social Media Vetting for More Foreign Visashttps://t.co/BVnEaI6edi — Karoline Leavitt (@PressSec) August 6, 2026

En un memorándum publicado en ese momento por medios norteamericanos, se instruía los funcionarios consulares a examinar la actividad online de los solicitantes en busca de “cualquier indicio de hostilidad hacia los ciudadanos, la cultura, el gobierno, las instituciones o los principios fundacionales de Estados Unidos”.

Además, se ordenaba a las embajadas alertar sobre cualquier caso de “defensa, ayuda o apoyo a terroristas extranjeros y otras amenazas a la seguridad nacional de Estados Unidos”, así como el “apoyo a actos ilegales de acoso o violencia antisemita”.

El proceso de verificación de redes sociales para la solicitud de visas norteamericanas ya era obligatoria para diplomáticos y oficiales; trabajadores temporales y aprendices; participantes en intercambios culturales internacionales, y trabajadores religiosos, entre otros, tras una ampliación hecha por el Departamento de Estado en marzo pasado.

El secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio. @SecRubio

“Lo que hemos hecho desde la administración Trump es revitalizar nuestros criterios de evaluación para la concesión de visados. Así, cuando alguien solicita un visado, se somete a un proceso de verificación exhaustivo”, señaló este jueves Tommy Pigott, vocero del Departamento de Estado.

“Hemos implementado políticas de visados ​​basadas en el sentido común para garantizar que el solicitante no represente una amenaza para la seguridad nacional, no dependa de ayudas públicas ni cometa fraudes como el turismo de nacimiento. Además, mantenemos una supervisión continua", añadió.

Visa security is border security.



We have commonsense visa policies in place to make sure someone won’t threaten our national security, drain public benefits, or break the law.



If a foreigner here on a visa breaks the law, that is grounds for revocation. pic.twitter.com/WsqC2i5sgd — Tommy Pigott (@statedeptspox) August 6, 2026

La revelación de The Daily Signal se suma a otros procesos de endurecimiento para obtener visados llevados a cabo por el Departamento de Estado en el último tiempo, como el plan para hacer permanente un programa piloto por el cual se exige a ciudadanos de 50 países, en su mayoría de África, depositar fianzas de 20.000 dólares para solicitar una visa B1 o B2.