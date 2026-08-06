El nuevo listado de los más buscados por EE.UU. y la DEA: ofrecen más de US$100 millones por presuntos narcos mexicanos

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles 5 de agosto nuevas acusaciones contra cinco dirigentes y recompensas por ocho integrantes del del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que suman US$102 millones. La medida forma parte de la estrategia de la administración de Donald Trump para intensificar la ofensiva contra esa organización criminal, designada por Estados Unidos como organización terrorista extranjera desde febrero de 2025.

Quiénes son las ocho figuras del CJNG incluidas en las recompensas de EE.UU.

CNN informó que el anuncio fue realizado durante una conferencia encabezada por el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), en coordinación con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés).

Las autoridades sostuvieron que el objetivo es aumentar la presión sobre uno de los grupos criminales más poderosos de México, al que atribuyen el tráfico de grandes cantidades de drogas hacia territorio estadounidense y numerosos hechos de violencia.

La recompensa más alta revelada por la DEA, de US$25 millones, corresponde a Juan Carlos Valencia González, alias “El Pelón”, identificado por las autoridades estadounidenses como el actual líder del CJNG tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en febrero de este año.

Washington ya ofrecía dinero por información que condujera a su captura, pero ahora decidió incrementar el monto. En el aviso oficial del Departamento de Justicia también aparecen tres presuntos dirigentes por quienes se ofrecen hasta US$15 millones en cada caso:

Audias Flores Silva , alias “Jardinero” .

, alias . Julio Alberto Castillo Rodríguez , alias “Chorro” .

, alias . Gonzalo Mendoza Gaytán, alias “Sapo”.

CNN recordó que en el caso de Flores Silva la recompensa apunta a obtener información que contribuya a su condena.

Audias Flores Silva, alias “Jardinero”, es uno de los más buscados por la DEA DEA

Recompensas de US$10 millones por tres integrantes del CJNG

La lista también incluye a otros tres presuntos integrantes del CJNG:

Ricardo Ruiz Velasco , alias “Tripa” .

, alias . Julio César Montero Pinzón , alias “El Tarjetas” .

, alias . Carlos Andrés Rivera Varela, alias “La Firma”.

Por cada uno de ellos, las autoridades estadounidenses ofrecen hasta US$10 millones. La octava persona incluida en el listado es Griselda Margarita Arredondo Pinzón, por quien el gobierno fijó una recompensa de US$2 millones.

Cargos por narcotráfico, armas, fraude y lavado de dinero

Siete de ellos están vinculados con causas por narcotráfico o delitos relacionados; mientras que Arredondo Pinzón enfrenta cargos por fraude y lavado de dinero.

Durante la conferencia, el fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, aseguró que estas medidas forman parte de la estrategia impulsada por Donald Trump para debilitar a los principales carteles mexicanos. “Esto es nuevamente una continuación de nuestros esfuerzos para eliminar los carteles que han plagado este país durante demasiado tiempo”, afirmó.

Cómo quedó el CJNG tras la muerte de “El Mencho”

Aunque “El Mencho” murió en febrero durante un operativo de las autoridades mexicanas en Jalisco, el gobierno estadounidense sostiene que el CJNG mantiene una fuerte presencia en distintas regiones de México bajo un nuevo liderazgo.

La recompensa que ofrecía la DEA por información sobre "El Mencho", antes de su muerte, en febrero del 2026

Según las autoridades, la organización continúa vinculada con delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión, trata de personas y robo de combustible. Además de las acusaciones penales, Washington impuso sanciones económicas contra empresas mexicanas que considera parte de la estructura financiera del cartel. Con esas medidas busca limitar su capacidad económica y dificultar sus operaciones, según explicaron las autoridades.