EEUU se alista para retornar a migrantes iraníes, según una ONG

Estados Unidos prevé la pronta expulsión de migrantes iraníes a su país de origen, donde se vive una sangrienta represión causante de miles de muertos tras un reciente movimiento de protestas, alertó esta semana una oenegé.

Se trataría de la primera expulsión de este tipo hacia Irán tras las movilizaciones contra el régimen que habían tomado fuerza el 8 de enero, antes de una violenta represión de parte de Teherán.

El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó entonces con atacar a Irán como respuesta a la represión de los manifestantes, antes de parecer dar marcha atrás al decir que Teherán había suspendido ejecuciones de manifestantes detenidos.

"La misma administración que había prometido a los iraníes que 'la ayuda llegaría' en lo más fuerte de una represión letal está hoy por retornar a iraníes hacia el peligro", denunció en un comunicado el jueves Jamal Abdi, que preside la oenegé Consejo Nacional Iraní Estadounidense.

Según el organismo, se trataría del tercer vuelo con migrantes expulsados hacia Irán. Dos vuelos previos fueron enviados en septiembre y diciembre, asegura.

Abolfazl Mehrabadi, un diplomático que representa los intereses de Irán en Estados Unidos, precisó el sábado a la agencia oficial iraní Irna que una cuarentena de iraníes iban a ser expulsados. Añadió que embarcarán el domingo desde un aeropuerto de Phoenix, en Arizona.

Consultado por la AFP sobre estas presuntas expulsiones, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) no respondió de inmediato.