EE.UU. usa múltiples criterios antes de atacar presuntas narcolanchas, dice Rubio

Las fuerzas armadas estadounidenses utilizan varias fuentes de inteligencia y criterios antes de decidir si atacan presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que ya han causado unos 200 muertos, declaró este martes el secretario de Estado, Marco Rubio.

"Le puedo decir que los criterios para atacar no se limitan a una sola fuente. Básicamente hay varios chequeos, son múltiples", declaró Rubio durante una audiencia ante el comité de Relaciones Exteriores del Senado.

Washington empezó a atacar, con misiles, lanchas en el Caribe el pasado 2 de septiembre, una gran escalada militar en un tipo de operación que antes estaba en manos de fuerzas como la Guardia Costera.

A pesar de las críticas de países vecinos, Estados Unidos continuó esas operaciones y las amplió a las costas del Pacífico.

El gobierno de Donald Trump no aporta pruebas contundentes que permitan afirmar que las embarcaciones atacadas estaban efectivamente implicadas en actividades de tráfico.

En todos los ataques, el Pentágono se limita a indicar que sus fuentes de inteligencia le permiten saber que las lanchas efectúan contrabando ilegal y que están en rutas relacionadas con el narcotráfico.

Expertos en derecho internacional y grupos de derechos humanos dicen que los ataques probablemente equivalen a "ejecuciones extrajudiciales", pues aparentemente apuntan contra civiles que no representan una amenaza inmediata para Estados Unidos.

El gobierno Trump invoca los mismos procedimientos que gobiernos anteriores utilizaron durante años en países como Yemen o Somalia para acabar con presuntos terroristas.

Los criterios para atacar esas embarcaciones son tres, aseguró el senador que interrogaba a Rubio, el demócrata Tim Kaine.

El senador reconoció que no podía comunicar públicamente esos criterios, porque los conoce gracias a audiencias a puerta cerrada con altos responsables militares.

Pero Kaine aseguró que la certeza de que esas lanchas lleven drogas a bordo no es un criterio.

"La presencia de narcóticos a bordo nunca ha sido un criterio para atacar", aseguró el senador, que pidió a Rubio el porqué de esa situación.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que no estaba al corriente de todos los detalles, puesto que los ataques son decididos a nivel militar.

"En cada ataque hay un asesor jurídico que señala si el ataque es legal o no", aseguró Rubio, que es también consejero de Seguridad Nacional de Trump.

"Le puedo decir que algunos ataques son abandonados porque no cumplen los criterios", aseguró.