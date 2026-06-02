Se aproxima un nuevo fenómeno meteorológico con fuertes tormentas y amenaza de inundaciones de frontera a frontera

Las previsiones meteorológicas anticipan tormentas severas capaces de producir granizo de gran tamaño, ráfagas destructivas de viento, tornados aislados y lluvias intensas que podrían derivar en inundaciones repentinas, desde el norte de Estados Unidos hasta las Grandes Llanuras y sectores del suroeste.

Tormentas severas en las Dakotas y Wyoming: qué zonas enfrentan granizo, viento y tornados

Según el Centro de Predicción de Tormentas (SPC, por sus siglas en inglés), este martes existirá un riesgo leve de tormentas severas, catalogado como nivel dos de cinco, sobre amplias áreas de las Llanuras del Norte. La región más comprometida abarcará sectores del este de Wyoming, Dakota del Norte y Dakota del Sur.

El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) advierte que el este de Wyoming junto a las dos Dakotas concentrarán la mayor amenaza de tiempo severo SPC

Los meteorólogos prevén que durante la tarde y la noche se desarrollen tormentas intensas asociadas a un sistema de baja presión que se organizará cerca del límite entre Wyoming y Dakota del Sur, con influencia hacia Dakota del Norte. De acuerdo con el SPC, los fenómenos más peligrosos serán el granizo de gran tamaño, las ráfagas severas de viento y la posibilidad de algunos tornados aislados.

Los expertos señalaron que las tormentas que logren mantenerse aisladas durante las primeras horas de la noche podrían incrementar su potencial tornádico a medida que aumente el flujo de viento en niveles bajos de la atmósfera.

Granizo grande en EE.UU.: la amenaza se extiende hacia Texas y Nuevo México

La cobertura de FOX Weather advirtió que algunas de las tormentas previstas para este martes podrían producir granizo de tamaño comparable al de una pelota de béisbol en partes de Dakota del Norte y Dakota del Sur.

La amenaza se extenderá además desde las Dakotas hasta el Panhandle de Texas y el este de Nuevo México. Los especialistas explicaron que esta situación forma parte de un patrón atmosférico más amplio que ya provocó una intensa granizada en el área metropolitana de Denver durante la jornada del lunes y que favorecerá fenómenos severos durante gran parte de la semana.

Las autoridades meteorológicas también vigilarán ciudades como Bismarck y Rapid City, ubicadas dentro de la zona donde se concentrará el mayor potencial de tiempo severo. En estas áreas, además del granizo de gran tamaño, las tormentas podrían generar vientos capaces de causar daños materiales y afectar desplazamientos terrestres.

Satélite De La NOAA Hoy

La información difundida por FOX Weather señala que la amenaza de tormentas severas abarcará una enorme porción del centro del país norteamericano. Aunque el nivel de riesgo más elevado se concentrará en las Dakotas y sectores de Wyoming, también existirán posibilidades de tiempo severo en:

Este de Colorado;

Oeste de Kansas;

Este de Nuevo México;

Panhandles de Oklahoma y Texas;

Partes de Nebraska.

Inundaciones repentinas en Dakota del Norte, Texas y Nuevo México: qué anticipa el NWS

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió sobre la posibilidad de lluvias excesivas en diferentes regiones del país norteamericano. Para este martes se mantendrá un riesgo leve de precipitaciones excesivas, equivalente al nivel dos de cuatro, en partes de Dakota del Norte. Allí, la combinación de humedad abundante y tormentas repetitivas podría favorecer acumulaciones significativas de lluvia en períodos cortos de tiempo.

El organismo también destacó otra zona de riesgo leve en sectores del oeste de Texas y Nuevo México. En esas áreas, el ingreso continuo de humedad cálida procedente del golfo incrementará la probabilidad de aguaceros intensos.

Las autoridades meteorológicas indicaron que los terrenos montañosos y las cicatrices de incendios forestales podrían aumentar la vulnerabilidad frente a inundaciones repentinas. Fuera de las áreas de mayor riesgo, una amenaza marginal de inundaciones abarcará una extensa franja que se extenderá desde las Llanuras hasta Texas y Nuevo México.

El corredor de granizo destructivo se extenderá hacia el sur, hasta alcanzar los límites de Texas, Nuevo México, Colorado, Kansas y Nebraska NWS

Tormentas fuertes en Georgia y Florida: el riesgo de ráfagas dañinas en el sureste

El SPC prevé que parte del sureste del país norteamericano también registre episodios de tiempo severo durante este martes. Las áreas más expuestas incluirán sectores del sur de Georgia, el sureste de Alabama y partes de Florida. En estos lugares, la abundante humedad superficial favorecerá el desarrollo de tormentas que podrían producir ráfagas dañinas de viento y granizo pequeño.

Los especialistas señalaron que la ubicación exacta de los fenómenos más intensos dependerá de la evolución de los límites atmosféricos generados por tormentas anteriores. Sin embargo, el riesgo principal seguirá asociado a vientos fuertes capaces de provocar daños aislados.