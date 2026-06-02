¿Se aproxima la primera tormenta de la temporada de huracanes? El pronóstico para junio 2026

La temporada de huracanes 2026 ya comenzó oficialmente y, aunque el Atlántico permanece tranquilo por ahora, los meteorólogos siguen de cerca varios factores que podrían definir el comportamiento de los sistemas tropicales durante las próximas semanas. Mientras tanto, en el Pacífico oriental ya aparecen señales más claras de desarrollo que podrían derivar en la primera tormenta nombrada de la temporada.

Temporada de huracanes 2026: por qué el Atlántico sigue en calma

Según informó FOX Weather, no se espera desarrollo tropical en el Atlántico durante los próximos siete días. Uno de los principales motivos es la presencia de extensas nubes de polvo del Sahara que avanzan sobre el océano Atlántico, el Caribe y el Golfo de México.

Fox Weather anticipa que la presencia de El Niño podría modificar la temporada de huracanes

Este fenómeno transporta aire cálido y seco hacia una de las zonas más importantes para la formación de ciclones tropicales, conocida como Región Principal de Desarrollo, con lo que se propicia una atmósfera más estable.

Además del polvo sahariano, FOX Weather señaló que las temperaturas superficiales del mar en sectores centrales y orientales de la Región Principal de Desarrollo se encuentran más frías que en los últimos años, cuando se registraron valores excepcionalmente cálidos.

Esta combinación de aguas menos cálidas y aire seco contribuye a mantener bajo control la actividad tropical durante las primeras semanas de junio.

Históricamente, la primera tormenta con nombre en el Atlántico suele formarse durante junio, mientras que el primer huracán normalmente aparece hacia agosto.

Sin embargo, los especialistas consideran que 2026 podría presentar un comportamiento diferente debido a las condiciones atmosféricas y oceánicas observadas hasta el momento.

Tormenta en formación: el Pacífico concentra la atención de los meteorólogos

Mientras el Atlántico permanece relativamente estable, el foco de atención se desplaza hacia el Pacífico oriental. El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que actualmente vigila dos áreas con potencial de desarrollo tropical.

La más importante corresponde al sistema identificado como Invest 90E, ubicado al suroeste del extremo sur de la península de Baja California.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) catalogó como Invest 90E a una zona de baja presión que muestra una organización gradual al sur de la península de Baja California NHC

Según el boletín emitido por el organismo este 2 de junio, las imágenes satelitales muestran una organización gradual de la circulación atmosférica alrededor de una zona de baja presión. Las condiciones ambientales son favorables para que el sistema siga fortaleciéndose.

El pronóstico oficial indica:

Probabilidad de formación en 48 horas: 80%.

Probabilidad de formación en siete días: 90%.

Los especialistas del NHC consideran que una depresión tropical podría desarrollarse durante el próximo día o los dos días siguientes mientras el sistema avanza hacia el oeste o hacia el noroeste a unas 10 millas por hora (16 km/h).

Por el momento, las proyecciones indican que permanecería lejos de zonas habitadas y no representaría una amenaza para tierra firme.

Pronóstico para una segunda posible tormenta cerca de México y Centroamérica

La segunda zona bajo vigilancia presenta menores probabilidades de desarrollo, aunque también es observada atentamente por los meteorólogos. De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, una nueva área de baja presión podría formarse frente a las costas de Centroamérica y el sur de México hacia finales de esta semana o durante el próximo fin de semana.

Este segundo sistema cuenta con un 40% de probabilidad de organización para los próximos siete días NHC

Las probabilidades actuales son:

Probabilidad de formación en 48 horas: cercana al 0%.

Probabilidad de formación en siete días: 40%.

Si las condiciones aún son favorables, este sistema podría transformarse en una depresión tropical durante los primeros días de la próxima semana mientras se desplaza hacia el noroeste.