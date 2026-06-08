EE.UU. vive la segunda primavera más cálida registrada, según la NOAA

Estados Unidos ha vivido este año su segunda primavera más calurosa desde que se tiene registro, anunció el lunes una agencia estadounidense de monitoreo del clima.

Estados Unidos es el mayor emisor de gases de efecto invernadero después de China.

Entre marzo y mayo de 2026, los 48 estados contiguos de Estados Unidos (esto es, sin Alaska ni Hawái) alcanzaron una temperatura media de 13,2°C, indicó la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

La primavera de 2026 se convierte así en la segunda más calurosa registrada en el país, después de la de 2012, en los 132 años de recopilación de datos.