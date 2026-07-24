Cómo es el Choliseo de Puerto Rico, la sede del Miss Universo 2026 donde Bad Bunny hizo historia con “No me quiero ir de aquí”

La Organización Miss Universo anunció que el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot (más conocido como Choliseo) será la sede del certamen, que se celebrará el 24 de noviembre de 2026. El recinto es considerado el epicentro del entretenimiento en la isla tras albergar la histórica serie de conciertos de Bad Bunny “No Me Quiero Ir de Aquí”.

Cuál es la historia del Choliseo, la sede del Miss Universo 2026

La construcción del estadio comenzó a gestarse a principios de los noventa con la premisa de convertirse en la sede de los Juegos Olímpicos de 2004. Aunque Atenas fue elegida después para albergar la cita deportiva, las autoridades decidieron seguir adelante con el proyecto, según consignó El Nuevo Día.

El Choliseo se inauguró de manera oficial el 4 de septiembre de 2004 X/@pmartinezvelez

Fue inaugurado el 4 de septiembre de 2004 con un concierto de salsa titulado “El Primero”. Luego, el primer gran acto de rock internacional fue Van Halen, realizado el 13 de septiembre de ese mismo año.

Famosos que se presentaron en el Choliseo de Puerto Rico

Con el pasar de los años, el Choliseo se convirtió en la “catedral del reguetón“ y un rito de iniciación para cualquier artista que quisiera alcanzar el éxito internacional, según detalló Billboard.

Entre las figuras de renombre mundial que se presentaron se encuentran:

Madonna

The Rolling Stones

Elton John

Metallica

Sting

Usher

Celine Dion

Paul McCartney

Los artistas con más funciones en la historia del recinto son Wisin & Yandel (39), seguidos por Ednita Nazario (22), Ricardo Arjona (19) y Daddy Yankee (17).

Daddy Yankee es una de las personas que más se ha presentado con el Choliseo Marta Lavandier - AP

“No habríamos podido tener esos espectáculos si no tuviéramos el Choliseo”, señaló Jorge Pérez, gerente regional de ASM Global, que administra el lugar. “Era la necesidad que teníamos en ese momento en la historia”.

El hito de Bad Bunny en el Choliseo

Entre julio y septiembre de 2025, Bad Bunny realizó 30 conciertos en el estadio como parte de su residencia “No Me Quiero Ir De Aquí”. El artista vendió más de 400 mil entradas en cuatro horas y aprovechó su plataforma para impulsar a grupos locales como Chuwi y Los Pleneros de la Cresta.

Bad Bunny realizó más de 30 conciertos en Puerto Rico Pilar Camacho

En el inicio de cada espectáculo, pantallas gigantes mostraban al público información sobre Puerto Rico, como datos de su fundación y los géneros autóctonos. Luego, el artista presentaba un repertorio con 30 canciones, además de un segmento dedicado a la salsa, con el que rendía homenaje a la cultura puertorriqueña.

“Esta residencia es más que una serie de conciertos, es un momento definitorio para nuestra isla”, dijo Jorge L. Pérez, gerente general del Coliseo, a Billboard Español.

Las ganancias oscilan entre un mínimo de US$176.6 millones y un máximo de US$733 millones Pilar Camacho

La residencia no solo fue un evento cultural, sino una revolución económica para la isla. De acuerdo con un informe de Rolling Stone, estiman que las ganancias oscilan entre un mínimo de US$176,6 millones y un máximo de US$733 millones.

De igual modo, se reportó un incremento del 340% en ventas de máscaras de vejigante en Ponce y un 280% en ventas de libros de autores puertorriqueños.