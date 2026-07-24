Tenía una orden de arresto en México por robo de auto y lo descubrieron en un control migratorio de la CBP

La Patrulla Fronteriza de San Diego coordinó la repatriación de un fugitivo mexicano buscado por robo de vehículo. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) realizó la detención en un control migratorio de rutina.

La CBP detectó en Brown Field a un fugitivo buscado por robo de vehículo

Para realizar el operativo, agentes de la CBP del Sector de San Diego coordinaron acciones con el gobierno de México. Los oficiales ejecutaron la repatriación de un ciudadano mexicano con una orden judicial vigente por robo de vehículo en Baja California, México.

Así se llevaron al fugitivo arrestado por la CBP de forma conjunta con las fuerzas de seguridad mexicanas CBP

Según un comunicado oficial de la CBP, el operativo se desarrolló el 14 de julio en la estación de la Patrulla Fronteriza de Brown Field. Los uniformados detuvieron al individuo durante su procesamiento en la estación de Brown Field.

La Subdivisión de Operaciones Extranjeras del Sector San Diego colaboró directamente con la Fiscalía General de la República. En ese marco, las instituciones confirmaron la vigencia del mandato judicial por el delito de robo de vehículo cometido en territorio mexicano.

El jefe de la Patrulla Fronteriza del Sector de San Diego, Justin De La Torre, destacó la colaboración bilateral. “Nuestra estrecha coordinación garantiza que las personas que intentan evadir la justicia cruzando fronteras internacionales rindan cuentas ante la justicia y refuerza nuestro compromiso compartido con la seguridad pública a ambos lados de la frontera”, dijo el funcionario.

La Patrulla Fronteriza entregó al fugitivo a México por el paso de San Ysidro

El sujeto, del cual no se reveló su identidad, era requerido en México por un delito castigado con prisión. No obstante, la legislación mexicana estableció sanciones de cinco a 12 años para este tipo de delitos patrimoniales.

El personal de la Patrulla Fronteriza trasladó al fugitivo hacia el puerto de entrada de San Ysidro. Luego, las autoridades estadounidenses entregaron formalmente al hombre a los oficiales mexicanos el 14 de julio.

El fugitivo ahora enfrenta penas de prisión en México Fotomontaje generado con IA

“El éxito del traslado subraya la continua cooperación entre la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y el gobierno de México para identificar y repatriar a los fugitivos, garantizando que Estados Unidos no sirva de refugio para personas que buscan evitar ser procesadas”, dice el comunicado de la CBP.

La CBP arrestó a 19 migrantes en un drenaje fronterizo de San Diego

En otro operativo reciente que ocurrió en mayo de 2026, agentes de la estación de Chula Vista interceptaron a un grupo de personas en la zona fronteriza. En ese entonces, de acuerdo con el informe oficial, los oficiales descubrieron a los individuos ocultos dentro de la red subterránea de drenaje.

El sistema de videovigilancia remota detectó la actividad inusual cerca de los túneles. Así fue como los uniformados acudieron al sitio para asegurar el perímetro y frustraron el ingreso irregular de las personas al territorio estadounidense.

La CBP explica qué sucede con las armas incautadas en la frontera.

Las fuerzas de seguridad detuvieron a 16 adultos y tres menores de edad sin registrar incidentes violentos. El equipo especializado del sector inspeccionó la infraestructura para descartar la presencia de más personas ocultas. Las autoridades identificaron entre los arrestados a dos hermanos con antecedentes penales por delitos de narcotráfico.