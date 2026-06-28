Ejército de EE.UU. ayuda en reapertura del aeropuerto y de puerto marítimo en Venezuela

Personal militar estadounidense llegó a Venezuela, afectada por dos terremotos, para expandir la capacidad del aeropuerto y reabrir un puerto marítimo clave para los esfuerzos de ayuda, dijo el domingo el Comando Sur de EE.UU. en un comunicado.

Un equipo de unos 100 aviadores con experiencia en gestión aeroportuaria llegó el domingo para asistir a las autoridades locales a "aumentar el flujo vital de tráfico aéreo de llegada y salida", dijo el Comando Sur.

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, que sirve a Caracas, fue parcialmente reabierto el sábado después de sufrir daños por los dos terremotos del miércoles a lo largo de la costa norte del país.

Se prevé también la llegada de alrededor de 130 infantes de marina a la ciudad portuaria de La Guaira, fuertemente afectada por los terremotos, para "abrir el puerto para que los suministros y equipos tan necesarios puedan llegar por mar a las zonas más afectadas de Venezuela".

La cifra de muertos por el desastre llega a 1.450, con decenas de miles de personas desaparecidas mientras continúa la desesperada búsqueda de sobrevivientes bajo montones de escombros.

Marineros e infantes de Marina del USS Fort Lauderdale entregaron suministros en el puerto de La Guaira el domingo, indicó el Comando Sur.

El ejército de EE.UU. también desplegó varias aeronaves y helicópteros para ayudar con las labores de rescate.

Un avión de carga Hércules C-130 de la Fuerza Aérea y aeronaves MV-22 Osprey del Cuerpo de Marines de EE.UU. se han utilizado para transportar personal, equipamiento y suministros.

Además, helicópteros UH-1Y Venom de la Marina se han utilizado para identificación aérea de las áreas afectadas por los terremotos.

El Departamento de Estado de EE.UU. ya ha enviado un equipo de respuesta a desastres de más de 250 personas.