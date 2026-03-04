Ejército de EEUU dice que atacó cerca de 2.000 objetivos en Irán

El comandante militar estadounidense en Oriente Medio dijo el martes que las fuerzas estadounidenses habían atacado casi 2.000 objetivos hasta ahora en Irán como parte del mayor despliegue de poder de fuego en la región en una generación.

"Ya hemos atacado casi 2.000 objetivos con más de 2.000 municiones. Hemos degradado gravemente las defensas aéreas de Irán y destruido cientos de misiles balísticos, lanzadores y drones iraníes", declaró el almirante Brad Cooper, del Mando Central de Estados Unidos, en un video.

"Las primeras 24 horas de esta operación fueron casi el doble de la escala" del primer día de los bombardeos sobre Irak en 2003, "y seguimos con ataques 24/7 en Irán", añadió.