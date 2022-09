El ácido guiño de Lea Michele en TikTok a la insólita teoría que afirma que es analfabeta

Lea Michele se posicionó en el ojo del huracán desde su paso por la mítica serie de Glee. La actriz estadounidense, que dio vida a Rachel Berry, fue acusada por sus excompañeros de reparto de actos de racismo y maltrato. Además, hace cuatro años que se enfrenta al rumor de que es analfabeta. Ahora, la artista respondió con un toque de humor a aquellos que difundieron esta teoría.

La teoría conspirativa salió a la luz en 2018, tras la viralización de un video de 40 minutos titulado “Lea Michele es analfabeta”. La publicación fue creada para el podcast One More Thing, de Jaye Hunt y Robert Ackerman, en la que aseguraron que la actriz no sabría leer ni escribir dado que pasó su infancia llena de trabajo en Broadway y no tuvo tiempo de ir a la escuela.

ARCHIVO-. Lea Michele interpretó a Rachel Berry en la serie 'Glee'.

Entre sus argumentos, indicaron que solo participó en producciones de Ryan Murphy porque el realizador accedió a repetirle sus líneas en el set para que pudiera recordarlas; que protagonizó la obra teatral Despertar de primavera durante años para no tener que memorizar nuevos guiones; o que su personaje de Glee siempre interpretó canciones clásicas de Bárbara Streisand y Celine Dion, porque ya conocía sus letras.

Michele compartió un video en su cuenta de TikTok en el que, a través de la ironía y el humor, respondió a las referencias que se hicieron sobre esta teoría acerca de ella. En la publicación, aparece la actriz bajo la voz de una Kim Kardashian angustiada, que pertenece a Keeping Up with the Kardashian: “Sí, es increíble, Pero, espera, ¿podés hablar un segundo?”. Sobre la imagen, escribió: “Llamo a Jonathan [Groff, amigo y colaborador de la actriz] para que me lea los comentarios de mi primer TikTok”, y describió bajo el texto: “LOL”.

Lea Michele respondió con humor a la teoría sobre que es analfabeta.

Se trató de su segunda publicación en la red social, donde cuenta con cerca de 260 mil seguidores, que acumuló más de 11 millones y medio de reproducciones en tan solo un día. “¡Es muy divertido”, respondió un usuario. “Lea Michele ganó hoy internet”, apuntó otro.

Un toque de humor

No se trató de la primera vez que la actriz se refirió a la extraña teoría de que no sabe leer ni escribir. En 2018, el mismo año que salió a la luz la conspiración, Michele compartió el video en su cuenta de Twitter, a través del comentario de una usuaria que escribió: “Estoy muy segura de que Lea Michele se ríe a carcajadas ahora. Es raro lo que se le ocurre a la gente”. Y la artista respondió: “Me encantó LEER este tweet y quería ESCRIBIRTE una respuesta. Literalmente me río a carcajadas de esto”.

No es la primera vez que la actriz hace referencia a la teoría.

También habló sobre ello meses después, en un recital en Napa, California (Estados Unidos). “No es necesario ir a la universidad para estar en el teatro. Yo no fui y mírenme. Hay un rumor en línea de que no sé leer ni escribir, lo que puede tener algo que ver con el hecho de que no fui a la universidad”. Lejos del enojo, la actriz siempre aportó un toque de humor ante el rumor que aún hoy circula sobre ella.