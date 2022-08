Un nuevo video contradice la extraña teoría que sostiene que Lea Michele es analfabeta

Desde que saltó a la fama por su papel en Glee, Lea Michele despierta amores y odios exacerbados. Además de las acusaciones de sus excompañeros, que resaltaron sus desplantes de diva, supuestos actos de racismo y maltrato, en las redes comenzaron a tejerse teorías de todo tipo que la tienen como protagonista. Una de ellas, que empezó a sonar en 2018 y se volvió viral en cuestión de horas, es que la actriz es analfabeta. Este martes, trascendió un video en el que se la puede ver leyendo un cuento. Y aunque aquello debería dar por acabado el tema, tuvo el efecto contrario: la teoría volvió a ganar espacio en Twitter y en los medios estadounidenses.

El video en cuestión, que forma parte de la serie Storyline Online de la Fundación SAG-AFTRA, muestra a la actriz de 35 años leyendo el libro infantil Rosie Revere, ingeniera. Después de leer la dulce historia, escrita por Andrea Beaty e ilustrada por David Roberts, Lea expresa, mirando a cámara: “Lo que más me gusta de este libro es su mensaje de que si lo intentás, lo conseguís. Rosie es tan creativa y nos enseña a soñar en grande y a nunca rendirnos”.

Pero más allá de su buena intención y de su sentido mensaje, aquellas imágenes volvieron a poner en foco aquella extraña teoría. El portal TooFab, por ejemplo, publicó un artículo titulado: “Lea Michele lee un libro infantil en un nuevo video después de extrañas afirmaciones de que es analfabeta”.

Todo comenzó en 2018, cuando se hizo viral un video de 40 minutos con un título nada sutil: Lea Michele es analfabeta. Creado por Jaye Hunt y Robert Ackerman para su podcast One More Thing. Allí, aseguraban, con sentido del humor e ironía, que debido a que Michele pasó su infancia trabajando en Broadway, no tuvo tiempo de ir a la escuela y por eso nunca aprendió a leer ni a escribir. También, que la actriz solo participa de producciones de Ryan Murphy porque el realizador accedió a repetirle sus líneas en el set, para que le fuera más fácil recordarlas. Además, observaron que en Glee, su personaje, Rachel Berry, siempre cantó clásicos de Barbra Streisand y Celine Dion, que la actriz ya conocía, porque así no debía aprender nuevas letras.

También indicaron que protagonizó la puesta teatral de Despertar de primavera durante años, para no tener que memorizar nuevos libretos.

Otra de las aseveraciones de Ackerman y Hunt es que un asistente de Michele es quien controla sus redes sociales. Según ellos, cuando los mensajes están compuestos exclusivamente por emojis, son escritos por la actriz, y cuando incluyen algún texto, el responsable es su asistente personal. “Si están conformados por ambos, alguien escribió las palabras, pero luego la dejaron elegir los emojis”, aseguraban.

El video incluía como “pruebas” fotografías de Michele firmando ejemplares de su libro Brunette Ambition. “El bolígrafo siempre está flotando, sin tocar las páginas”, observaban. En cuanto al contenido de la obra literaria, indicaban que era “limitado en palabras” y que estaba lleno de fotos, ejercicios y recetas. También mostraban una imagen en la que se ve a la actriz parada frente a una pizarra, simulando escribir su nombre, que, en realidad, ya había sido escrito por otra persona.

Tiempo después de ser publicado, el video fue retirado de la plataforma, pero algunos extractos sobreviven en Twitter.

my favorite conspiracy theory is that lea michele is illiterate pic.twitter.com/eMjARpzHVe — alex ˚ ༘♡✧.* (@aloomf) April 28, 2021

Lejos de enojarse por la extraña teoría, el 22 de mayo de 2018, la actriz se hizo eco de ella. Ese día, en el punto cúlmine de la repercusión del video, Lea compartió en su cuenta de Twitter el mensaje de una seguidora que aseguraba: “Estoy bastante segura de que Lea Michele se está riendo a carcajadas ahora. Es raro lo que se le ocurre a la gente”. Con humor, le respondió: “Me encantó LEER este tweet y quería ESCRIBIRTE una respuesta. Literalmente estoy riendo a carcajadas esto”.

Esa no fue la única vez que se refirió a la extraña teoría. Meses después, durante un recital en Napa, California, expresó: “No es necesario ir a la universidad para estar en el teatro. Yo no fui a la universidad, muchachos, y mírenme... Hay un rumor en línea de que no sé leer ni escribir, lo que puede tener algo que ver con el hecho de que no fui a la universidad”.

the whole alliterate/illiterate mix-up is reminding me of the conspiracy theory that lea michele can’t read 😭 pic.twitter.com/i4kg4V9y2o — b⚡️ (@dykeofmyheart) January 22, 2022

También, en entrevistas televisivas se refirió al mismo tema y tomó con humor el revuelo que se armó en las redes.