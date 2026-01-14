El actor Kiefer Sutherland detenido por presunta agresión a conductor

El actor Kiefer Sutherland, conocido por la serie de televisión "24", fue arrestado el lunes bajo sospecha de agredir a un conductor de vehículos de transporte compartido, informó la policía de Los Ángeles.

La estrella británico-canadiense, también famoso por la película de vampiros "The Lost Boys", fue detenido luego de que oficiales respondieron una llamada en Hollywood poco después de la medianoche.

"El sospechoso, posteriormente identificado como Kiefer Sutherland, entró al vehículo de viajes compartidos, agredió físicamente al conductor (la víctima), y le hizo amenazas criminales", dijo la policía en un comunicado.

El actor de 59 años fue puesto en libertad unas horas después tras pagar una fianza de US$50.000, según la policía.

Los representantes de Sutherland no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios de la AFP.

Sutherland interpretó al agente Jack Bauer en la exitosa serie televisiva "24", emitida entre 2001 y 2010. En la gran pantalla es recordado por sus papeles en "The Lost Boys" (1987), "Stand By Me" (1986), y "Los tres mosqueteros" (1993).

Kiefer es hijo del también actor Donald Sutherland, fallecido en 2024.