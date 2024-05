Compró un departamento en Nueva York y halló en el techo la bóveda secreta de un famoso arquitecto

Escuchar

Una adquisición inmobiliaria en la ciudad de Nueva York puede llevar a sorpresas inesperadas. Para Frank DiLella, un presentador de televisión de 40 años, su reciente compra de un departamento cerca de Central Park se convirtió en una experiencia verdaderamente extraordinaria. Lo que inicialmente parecía ser un apartamento convencional, pronto reveló un secreto arquitectónico de gran valor histórico.

En septiembre de 2020, DiLella se encontraba en busca de un lugar para establecerse definitivamente en la Gran Manzana. Tras años de alquiler en distintos barrios de la ciudad, decidió comprar una vivienda y encontró un departamento de un dormitorio que cumplía con sus expectativas. Ubicado en la cuadra 100 de la calle 78 Oeste, este apartamento de unos 60 metros cuadrados parecía tener todo lo que buscaba, incluyendo una encantadora chimenea que capturó su atención desde el primer momento.

El departamento lucía como cualquier otro antes de que removieran el techo The Corcoran Group

Sin embargo, lo que DiLella no sabía en ese momento era que su nuevo hogar guardaba un tesoro arquitectónico oculto en su techo. “Solo me dijeron que este edificio había sido hace un tiempo dos casas adosadas que alguien compró en los años sesenta y las unió”, reveló el hombre en diálogo con The New York Times. Durante una reunión con miembros de la junta de la cooperativa responsable de las casas del siglo XIX entre las que se encontraba su apartamento, Andrea Rapaport, una propietaria veterana del edificio, reveló el secreto guardado en el techo de DiLella.

En Nueva York: el secreto arquitectónico dentro de un departamento

Resulta que el techo del departamento de DiLella albergaba una bóveda de Rafael Guastavino, un reconocido arquitecto fallecido en 1908, cuyo trabajo dejó una huella indeleble en las calles de Nueva York.

Guastavino, conocido por su innovadora técnica de construcción de bóvedas de ladrillo, fue el responsable del diseño de algunos de los monumentos más emblemáticos de la ciudad, como el Carnegie Hall, la catedral de San Juan el Divino y el puente de Queensboro.

Una bóveda de Rafael Guastavino, oculta en un departamento en Nueva York Instagram @kmarksphoto

El descubrimiento de esta bóveda oculta llevó a DiLella a emprender un proyecto de restauración liderado por el experimentado contratista neoyorquino Ray Romano. Al ingresar al lugar secreto, el especialista quedó maravillado: “Era un magnífico arco de ladrillo y piedra perfilado con hierro forjado de la vieja escuela. Fue como encontrar huesos de dinosaurio”.

Durante dos semanas, un equipo de trabajo desmontó el techo, pieza por pieza, y realizó una meticulosa restauración, agregando un endurecedor y un sellador para proteger el mortero y los ladrillos originales. El resultado final fue una majestuosa cúpula que añadió una dimensión adicional al apartamento de DiLella.

Cuánto cuesta el departamento que adquirió DiLella en Nueva York

A pesar del valor histórico y estético del descubrimiento, tanto el presentador de televisión como Rapaport no han valorado económicamente sus techos restaurados. Para ellos, el verdadero tesoro reside en ser custodios de una parte importante del legado arquitectónico de Nueva York.

El techo de Guastavino no solo ha agregado valor a sus propiedades, sino que también les ha brindado un profundo sentido de pertenencia con su lugar de residencia. “Guastavino tocó partes importantes de esta ciudad que amo. Ahora ha tocado un poco de mi casa. Es como un guiño que me dice: ‘pertenezco aquí’”, destacó DiLella.

Según consideró, este hallazgo representa mucho más que una simple adquisición inmobiliaria. Es un recordatorio constante de la rica historia y la belleza incomparable de Nueva York. Su apartamento, ahora adornado por la presencia de la bóveda de Guastavino, se ha convertido en un lugar donde la modernidad se entrelaza con el legado arquitectónico de la ciudad, creando un hogar verdaderamente único en el corazón de Manhattan.

