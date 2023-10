escuchar

Esta semana, Gastón Pauls contó con un invitado muy especial en su programa, Seres Libres (Crónica TV), su hermano Nicolás. En medio de la conversación, los dos actores protagonizaron una profunda charla en la que abordaron diferentes temas de sus vidas, como las adicciones, sus trayectorias profesionales o cómo vivieron la separación de sus padres, Axel Pauls y Marina Guerrero, en 1981. En la entrevista, el intérprete de Nueces para el amor le disparó una emotiva pregunta indirecta al conductor televisivo.

“Cuando mamá y papá se separaron y nosotros dormíamos juntos, una cama al lado de la otra, yo te decía: ‘¿Estás mal? ¿Estás triste? ¿Tenés miedo?”, le dijo Gastón Pauls a su hermano, quien es dos años menor. Y detalló: “Yo me paso a tu cama con el objetivo de cuidarte, para que vos no sufrieras. Pero, en realidad, era porque yo no quería estar solo”.

El actor y conductor del programa profundizó en su testimonio. “Ahí, hay algo en relación al cuidado, a decir: ‘Yo lo cuido a mi hermano menor’. Pero había algo, que yo no me estaba cuidando a mí y que se empezó a hacer cada vez más grande. Y perdí después el control, en un momento, de aquello que, con una mente que funcionaba aparentemente bien, pero que estaba cada vez más desordenado. ¿Vos veías algo de eso?”.

Nicolás Pauls respondió: “No en ese momento. Con el paso de los años, sí. Y, viendo cómo afectó a uno y a otro esa separación de nuestros padres, fui viendo que me sentí protegido por vos, pero vos te sentiste desprotegido. No había alguien ahí protegiéndote. Entonces, era desigual”, reflexionó.

Y agregó: “Era el rol, que no significa que a lo largo de la vida tenga que seguir replicándose. Creo que, en distintas situaciones, eso es una retroalimentación del amor y del cuidado”.

La desgarradora pregunta que Nicolás Pauls le hizo a su hermano Gastón

Nicolás Pauls continuó con su reflexión acerca de la separación de sus padres, Axel Pauls y Marina Guerrero, en 1981, y cómo lo vivió de manera distinta a su hermano mayor. “En ese momento, no tenía las herramientas y, cuando pienso en esto, tal vez yo, en lo más profundo de mi espíritu, hay un dolor totalmente clavado que tiene que ver con esa separación”, detalló.

Gastón Pauls mantuvo una conversación profunda con su hermano Nicolás Patricio Pidal / AFV

Y advirtió: “Pero, cuando pienso en ese momento, no lo veo así, porque te tenía a vos abrazándome. La pregunta que me hice a lo largo de la vida fue: ‘¿Quién te abrazaba a vos?’”.

Posteriormente, los hermanos abordaron el tema de las adicciones. “La idea de una sustancia que te quita la sonrisa parece algo casi inexplicable”, señaló Nicolás. Y agregó: “Pero algo muy oscuro, que no me gusta para nada. Que te impida escuchar al otro, para mí, es un argumento irrevocable de que es el demonio total”. El actor destacó que consumió cocaína, hasta el momento en que advirtió que lo llevaba a un estado que no le gustaba y describió la sensación como una “angustia muy profunda”.