El anuncio del Uscis sobre una nueva herramienta que puede beneficiar a los solicitantes

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Ucsis, por sus siglas en inglés) anunció que hay una nueva herramienta para todos los usuarios que quieran reprogramar las citas de servicios biométricos. Ahora, el trámite se puede hacer en línea, en lugar de tener que comunicarse al Centro de Contacto. El objetivo es agilizar los procesos y lograr una mejora para los solicitantes.

La agencia emitió un comunicado este 7 de julio para informar que el nuevo autoservicio ya está al alcance de todos: “Presentar esta herramienta es otra forma en que el Uscis mejora. Al eliminar las barreras y reducir las cargas para los solicitantes, se demuestra el compromiso para avanzar”.

Antes, los solicitantes y sus representantes acreditados solo podían reprogramar sus citas a través de una llamada, por lo que este cambio representará un avance significativo. Ur M. Jaddou, directora de la agencia, aseveró que es “para mejorar la experiencia del cliente mediante el diseño y la prestación de servicios, de manera que puedan acceder personas de todas las capacidades”.

Siempre hay que verificar que los trámites se hagan en la página oficial de Uscis www.uscis.gov

Todavía se trabaja en una guía para añadirla al Manual de políticas de Uscis, donde se explicarán los detalles de esta nueva función y quiénes no son elegibles. No obstante, ya se especificaron los lineamientos de la misma. En el comunicado, la agencia señala que hay restricciones y que solo algunos usuarios pueden solicitar una nueva cita: “Será considerada como una buena causa cuando la solicitud de reprogramación tenga una razón suficiente para que el solicitante no pueda presentarse en la fecha”. Los motivos son:

Enfermedad, cita médica u hospitalización.

Viajes planeados previamente.

Eventos importantes de la vida, como una boda, un funeral o una ceremonia de graduación.

Incapacidad para obtener transporte al lugar de la cita.

Incapacidad para obtener licencia del empleo o responsabilidades de cuidador.

Aviso de cita de servicios biométricos entregados tarde o no entregados.

Por ello, el servicio no permitirá que reprogramen la fecha las personas que deseen hacerlo por otros motivos, tampoco “aceptará solicitudes de reprogramación extemporáneas por correo o en persona en una oficina de Uscis”, sino que se tendrá que hacer por llamada o por la nueva modalidad en línea. Las personas que no podrán utilizar este servicio son:

Quienes no asistieron a su cita y quieren una nueva.

Quienes ya reprogramaron su cita dos veces o más.

Las personas cuya fecha pactada está dentro de las próximas 12 horas a la solicitud y desean una diferente.

El Uscis anunció que su nueva herramienta será solo para personas que realmente hayan tenido un contratiempo Unsplash

Cómo reprogramar la cita en el Uscis

Los solicitantes deben ingresar a su cuenta My Uscis o, en caso de no tenerla, hacerse una. Allí les aparecerá una ventana nueva para reprogramar servicios biométricos. Podrán generar su perfil sin importar cuál haya sido la modalidad con la que iniciaron su trámite: en línea o por correo.

A pesar de que todavía estará disponible la opción de hacerlo a través de llamada, el Uscis instó “encarecidamente a los usuarios a utilizar la nueva herramienta para ahorrar tiempo, aumentar la eficiencia y reducir el volumen de llamadas al centro de contacto”.

