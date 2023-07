Estaba feliz y de vacaciones en Costa Rica, hasta que tomó un Uber que le costó 30 mil dólares

escuchar

Una turista estadounidense en Costa Rica tuvo una experiencia desafortunada justo antes de dejar el país, cuando decidió pedir un auto por aplicación para trasladarse desde el resort donde se hospedaba hasta el aeropuerto. Al revisar su cuenta bancaria, se percató de que el cobro en su tarjeta se había realizado en dólares estadounidenses y no en la moneda local, lo cual disparó el total y puso fin de inmediato a toda la relajación que había logrado en sus vacaciones.

A través de publicaciones en su cuenta de TikTok, la usuaria @dominique.xo.xo expuso los detalles de la confusión que involucró diferentes acusaciones entre el servicio al cliente de Uber y su banco en EE.UU., Altura Credit Union, por la supuesta responsabilidad del cobro erróneo por la cantidad de US$29.994, que en la moneda local -colón costarricense-, equivaldría apenas a unos US$55.

Una turista pagó casi US$30 mil por un viaje de Uber en Costa Rica

“Básicamente me dijeron que era mi culpa porque puse un aviso de viaje en mi tarjeta y debido a eso el cargo esquivó todas las medidas de seguridad”, narró Dominique Adams. “Viajo por todas partes y he visitado un montón de países; nunca he tenido este problema antes”.

Si bien inicialmente tanto Uber como el banco habían estimado que resolverían la situación en un plazo de siete días, Dominique y su esposo Johnny creen que se aceleró debido a la presión que hicieron en través de las redes sociales, que los llevó a tener una respuesta en cuatro días. El primer video publicado en su cuenta de TikTok suma más de cinco millones de reproducciones, a menos de una semana de posteado.

Entre los comentarios, algunos usuarios animaron a la pareja a demandar al servicio de traslados, mientras que otros se sorprendieron por la cantidad cobrada: “¡Más caro que un vuelo de 12 horas en primera clase!”; “He viajado por más de 40 países y nunca lo he pasado peor que con el transporte que en Costa Rica”, contó alguien más. Otros lo tomaron con humor: “Mi banco hubiera llamado al Uber y le hubiera dicho ‘Dile que se baje del auto, sabe que solo tiene 15 dólares’”. También con ironías: “No te olvides de dejar propina y cinco estrellas (por el servicio)”.

Costa Rica es uno de los destinos preferidos para quienes priorizan el descanso y la vida natural

Se quedan sin dinero para ir a Guatemala por un viaje en auto

Después de su estancia en Costa Rica, Dominique y su marido planeaban estar unos días en Guatemala para celebrar su aniversario. Sin embargo, con esta confusión se complicaron todos sus planes de su aventura por Centroamérica y tuvieron que arreglárselas para soportar cuatro días sin fondos tras haber alcanzado el límite de su cuenta bancaria, hasta que finalmente les reintegraron el dinero.

“Sacamos un poco de efectivo para poder pagar algunos paseos en barco y el transporte en la ciudad, pero más allá de eso, nuestras vacaciones quedaron en suspenso”, contó la creadora de los videos a Newsweek. A pesar de su mala experiencia, Adams explicó que era mejor utilizar tarjetas de crédito para las compras en el extranjero y animó a otros a hacer lo mismo: “Los cargos de las tarjetas de crédito son más fáciles y rápidos de reclamar. Además, si pasa algo con la tarjeta, no te dejan todo el dinero en suspenso”.

Los problemas con el efectivo durante los viajes son los más comunes que afectan los planes de los turistas estadounidenses. Según una encuesta realizada en 2022 por el sitio web de comparación financiera Bankrate, un 57% de los participantes reconocieron que durante su última salida se encontraron con precios más altos de lo esperado.

