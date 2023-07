Es argentino, sacó la visa para EE.UU. y al enumerar todas las preguntas que le hicieron dio un consejo clave

escuchar

“Cada entrevista es diferente”, manifestó un argentino que describió en redes sociales su experiencia con el trámite para la visa de Estados Unidos. No obstante, quiso servir de ayuda para sus seguidores y enumeró cada una de las preguntas que les hicieron a él y a su esposa. En su opinión, hay un detalle esencial para tener un proceso exitoso.

El usuario @viendoquepinta regularmente publica contenido sobre viajes y da consejos para quienes comparten su amor por recorrer el mundo. Recientemente, detalló cómo fue su trámite para conseguir la visa de EE.UU. en un clip. “A nosotros nos hicieron siete preguntas”, mencionó antes de compartirlas:

¿Cuál es el motivo del viaje a EE.UU.?

¿A dónde les gustaría ir/visitar?

¿Qué relación hay entre ustedes?

¿En qué trabajan y hace cuánto tiempo?

¿Son propietarios de alguna vivienda?

¿Han viajado a Europa? Al responder que sí, les ampliaron la pregunta: ¿Qué tipo de viaje fue, qué lugares conocieron y cuánto tiempo estuvieron allí?

¿Tienen algún conocido o familiar en EE.UU.?

Un hombre argentino contó qué le preguntaron en la cita de la visa de EE.UU.

Según contó, les aprobaron el documento. El tiktoker atribuye el resultado a que fueron sinceros y dijeron la verdad en sus respuestas, por lo que les recomendó a sus seguidores hacer lo mismo. Si bien aclaró que la experiencia de cada solicitante es única y las preguntas pueden llegar a ser diferentes en cada caso, siempre hay que regirse bajo una premisa clave: “Es importante no mentir y no ponerse nerviosos y que sus respuestas coincidan con los datos que pusieron al rellenar el formulario de solicitud de visa”.

Los usuarios que reprodujeron el clip compartieron sus propias experiencias. Muchos también detallaron cuáles fueron las preguntas que les hicieron: “A mí ninguna, solo vio los 30 sellos que tenía y me la aprobó”; “No me preguntaron nada, solo el motivo del viaje”; “Solo hay que decir la verdad y no contestar lo que no te preguntaron”; “A mí me preguntaron a qué lugar de EE.UU. iría, con quién, cuál es mi trabajo, cuánto gano y si tengo conocidos allá”.

Tiempos de espera para la visa de EE.UU.

Solicitar este documento migratorio ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis) no es una tarea tan sencilla, dado que por la alta demanda que hay, los tiempos de espera son prolongados. Además, también depende mucho de cuál es la categoría para la que se aplica. Por eso, el Departamento de Estado de EE.UU. habilitó una herramienta para que todos los interesados puedan consultar cuánto tiempo hay que esperar para hacer el trámite.

Para obtener la visa de EE.UU. se deben cumplir varios requisitos cottonbro studio / Pexels

Lo único que se debe hacer es entrar al sitio web y poner en el buscador el nombre de la ciudad en la que se desea sacar una cita. También hay que tener a mano los datos personales más importantes y saber cuál es el tipo de visa que se quiere pedir, ya que hay una subsección para cada actividad: turismo, trabajo, estudios académicos, entre otras.

