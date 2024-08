El artículo de limpieza que Dollar Tree vende un 40% más barato que Walmart

Una oportunidad para los cazadores de ofertas se presenta en el supermercado Dollar Tree, donde un limpiador de trituradores de basura y tuberías de drenaje con aroma a limón o cítricos se vende casi a mitad de precio que un producto de limpieza similar en la cadena de supermercados Walmart. Estas promociones suelen viralizarse debido a los costos, que representan un ahorro para los consumidores.

El limpiador de trituradores de basura de Walmart a casi 4 dólares Walmart

El producto de Walmart, “Glisten Disposer Care Cleaner, Lemon Scent”, estaba publicado a 6,80 dólares, pero en las últimas horas, al notar la gran diferencia con la opción “dupe” –como se los llama a los productos similares a los originales, pero más económicos en EE.UU.–, la compañía bajó su precio a 3,97 dólares.

El limpiador de trituradores de basura de Dollar Tree a 1,25 dólares Dollar Tree

Sin embargo, la diferencia con la alternativa de Dollar Tree sigue siendo notoria: en esta plataforma, el limpiador titulado “Citrus-Scented Foaming Garbage Disposal Cleaner” cuesta tan solo 1,25 dólares. Lo cierto es que mientras que el producto de la plataforma de descuentos trae dos unidades, el de Walmart trae cuatro. En tanto, lo correcto sería hacer la comparación en el precio por unidad, que en el caso de este último es de 0,99 dólares, mientras que en el otro, de 0,62 dólares; es decir, casi un 40% menos.

Qué son los limpiadores de trituradores de basura y para qué sirven

Los limpiadores de trituradores de basura son productos diseñados específicamente para limpiar y desodorizar los trituradores de basura, que son dispositivos instalados en los fregaderos de cocina para triturar restos de alimentos y facilitar su eliminación a través del sistema de drenaje.

Estos limpiadores ayudan a mantener el triturador en buen estado, eliminando los residuos de alimentos, la grasa y otros desechos que pueden acumularse en las cuchillas y en las paredes del aparato. Existen varios tipos, como los líquidos o geles limpiadores, o bien, las tables o cápsulas limpiadoras.

La publicación de Walmart afirma que el producto ayuda a eliminar la acumulación de suciedad y los olores en la bacha de la cocina y las cañerías. “La espuma descompone rápidamente las partículas de comida, la grasa y el aceite rebeldes que se esconden en el triturador para que la máquina funcione con más suavidad y tenga un aroma fresco”, explica la web, donde se detalla que la fórmula funciona en todos los trituradores y es apta para plomería, tuberías, fregaderos, desagües y fosas sépticas.

Este producto de limpieza de Walmart se vende a mitad de precio en Dollar Tree Andrea Rankovic - Freepik

Además, se específica que este producto no contiene químicos agresivos, pero que de todas formas sirve para eliminar los “olores desagradables a grasa, aceite y comida” que a veces se producen en estas partes de la cocina con el tiempo y uso. Con más de 1200 reseñas y una calificación de 4,6 estrellas, la publicación culmina: “Simplemente, siga las instrucciones y coloque un paquete de limpieza en el triturador. Deje que la espuma haga el trabajo de fregar las paredes laterales, las cuchillas y debajo de la protección contra salpicaduras”.

Por el lado del dupe de Dollar Tree, un cliente que solía utilizar una marca de limpiador de la competencia para su triturador de basura decidió probar la versión con descuento y comentó una reseña en donde lo valoró de manera positiva, con cinco estrellas. “El desagüe de mi triturador de basura funciona muy lento. He usado Green Goble pero no mejoró mucho. Compré este producto y probé el desagüe de mi triturador de basura. Me sorprendió mucho que dos dosis hicieran que mi desagüe funcionara bien”, precisó.

LA NACION