El aterrador video del ataque de un tiburón a un hombre que iba en lancha en los Everglades de Florida

escuchar

Un hombre fue atacado por un tiburón mientras pescaba en el Everglades National Park en Florida. Pasó por alto las advertencias de mantener las partes del cuerpo fuera del agua y el escualo lo mordió mientras él se enjuagaba las manos rápidamente. Al parecer, las heridas provocadas en el incidente no pusieron en riesgo su vida y recibió atención médica de inmediato, pero su caso marcó un precedente de por qué hay que acatar las órdenes públicas.

Era un día normal para el sujeto, de identidad desconocida, el pasado viernes por la mañana. Transitaba junto a algunos compañeros por la Bahía de Florida, cerca de Flamingo Marina, a bordo de su lancha. Juntos habían logrado obtener algunos peces, pero eran conscientes de la presencia de tiburones. “Teníamos varios, pero los tiburones se los estaban comiendo a pesar de nuestros esfuerzos”, dijo uno de los involucrados, según el usuario de Instagram @thequalifiedcaptain.

En una de esas ocasiones, lanzaron una carnada y el hombre quiso lavarse las manos. Los testigos dijeron que no había sangre y que los escualos no fueron provocados en ningún momento, no obstante, el animal lo atacó en cuanto puso su extremidad en el agua. En el video difundido en redes sociales se observa que todo fue en cuestión de segundos: el afectado ingresó la mano y de inmediato el tiburón lo pescó, para después llevárselo dentro de la bahía.

Así fue el momento en el que un tiburón mordió a un hombre en Florida

Enseguida, sus acompañantes se alertan y empiezan a gritar despavoridamente en el intento por devolverlo al bote, hasta que logran su objetivo y el hombre sube a la lancha lo más rápido que puede. En la grabación se ve que puede pararse por sus propios medios y que no está visiblemente afectado.

Una vez que se registró el incidente, lo llevaron hasta el muelle, donde los guardabosques del lugar le dieron los primeros auxilios, según información del medio Local 10. Luego, se pidió el apoyo de los miembros del Departamento de Miami-Dade Fire Rescue, que llegó al lugar para luego trasladarlo en avión a un hospital cercano. No se informó qué tan grave fue la herida de la mano, pero sí se dio a conocer que solo fue en esa parte de su cuerpo donde recibió mordeduras.

Esta reacción de los tiburones es normal, según los especialistas, quienes la catalogan como “no provocada”. Este tipo de ataques son “en los que se produce una mordedura en un ser humano vivo en el hábitat natural del tiburón sin provocación humana”, de acuerdo con el Florida Museum. Sin embargo, eso no significa que sean menos alarmantes, dado que aun si no son provocados, pueden causar la muerte. Tan solo en 2022, de los 57 casos no provocados que hubo en el mundo, cinco de ellos derivaron en fallecimiento.

Antes de que saliera el tiburón, el hombre pensó que su hazaña resultaría exitosa @thequalifiedcaptain/Instagram

Florida, el lugar donde más ataques de tiburones hay

Por otro lado, el territorio floridano fue considerado como el más peligroso, ya que tuvo la mayor cantidad de mordeduras de tiburón no provocadas en 2022, con 16 de los 41 casos confirmados en Estados Unidos y de los 57 a nivel mundial. Esta cifra corresponde al 39% del total en EE.UU. y el 28% del total mundial, lo que significa que sería el estado con más incidentes de este tipo en el planeta

LA NACION