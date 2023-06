El nuevo beneficio que ayudará a los cubanos en Miami

escuchar

Esta semana, la Aduana de Cuba dio a conocer una noticia que beneficiará tanto a sus residentes como a los cubanos radicados en Estados Unidos: las autoridades informaron que se amplió la lista de objetos que pueden importarse al país. A partir de julio podrán ingresarse a ese país artículos de hasta 50 kilos que no están a la venta allí, como algunos electrodomésticos. Además, se extendió el plazo que permite la entrada de insumos “con carácter no comercial”, como medicinas, alimentos y artículos de aseo. De esta manera, algunos cubanos radicados en Miami, que es un importante centro de compras en EE.UU., podrán llevarles a sus familias más mercaderías y artefactos electrónicos que no existen en la isla. Sin embargo, la medida tiene una fecha límite.

Los cubanos en Miami, un fenómeno de migración masivo

De acuerdo con los datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos de 2019, 1.359.990 personas nacidas en Cuba habitan suelo estadounidense, lo que en ese momento representaba la tercera población hispana más grande. Miami, principalmente, se volvió un centro de la comunidad de cubanoamericanos, que le han dado a este punto de Florida una gran diversidad y cultura a lo largo de la historia. Algunos cubanos han podido regresar a sus hogares, donde aprovechan para llevarles mercancías a sus familias. Esta nueva regulación significa mayor libertad para ellos.

Miami es un importante centro de compras en EE.UU. Pexels

Desde 2021, la autoridad aduanera de la isla aprobó la entrada de medicamentos debido a la pandemia por Covid-19. La medida estaba a punto de caducar, pero decidieron extenderla desde el 1° de julio y hasta el 31 de diciembre de 2023. Asimismo, informaron que se aplicará una exención de pago de aranceles en equipajes de hasta 20 kilogramos, lo que solía representar un costo de US$200.

El lineamiento se expandirá hasta los 50 kilos, que equivalían a US$500, por lo que las personas podrán importar artículos nunca antes permitidos y que no están presentes en el mercado nacional de Cuba, como televisores de pantalla plana de 32 hasta 42 pulgadas, laptops, heladeras, hornos, entre otras, detalla el medio local Cuba Debate.

En lo que respecta a los alimentos, artículos de aseo y medicamentos, enfatizaron que tienen un límite de 20 kilos y solo quedarán exentos de aranceles si se transportan por separado. Es decir, sin mezclarlos con otras mercancías que no estén relacionadas con el tema de salud. Vladimir Regueiro Ale, ministro de Finanzas y Precios de Cuba, agregó que también será posible importar aditamentos o equipos que tengan que ver con el tratamiento de personas en cama.

Yamila Martínez Morales, directora general de Procesos Aduanales de la Aduana General de la República, detalló que se estableció esta medida para “aliviar la congestión de equipajes en las terminales aeroportuarias y facilitar el control de Aduana”. Asimismo, reveló que se ratificó la exención del pago de aranceles por los primeros US$30 del valor de la mercancía.

No podrán vender sus artículos en Cuba

Dagmara Cejas Bernet, directora del Departamento Jurídico del Ministerio de Salud Pública de la isla, enfatizó en que los cubanos deberán adoptar la responsabilidad de importar los artículos sin fines comerciales, ya que el uso inadecuado de algunos productos, sobre todos los fármacos, podría representar un riesgo para los cubanos.

La funcionaria explicó que en los próximos días se publicará el reglamento en la Gaceta Oficial, donde se detallará qué objetos vinculados a la salud no tienen regulaciones técnicas ni médicas. Recordó que actualmente existen disposiciones que regulan la entrada de determinados medicamentos al país, los cuales tienen efectos similares a las drogas y que presentan lineamientos específicos previamente publicados, que deberán ser cumplidos.

Agregó que algunos de los que podrán importarse sin necesidad de un proceso extra son los materiales gastables, tales como sondas, catéteres, vendas, jeringas, gasas, etcétera, que suelen estar relacionados con los cuidados de salud de pacientes que presentan enfermedades crónicas.

Por su parte, Regueri Ale señaló que los electrodomésticos que lleguen por esa vía tampoco podrán ser vendidos, ya que “los nuevos actores económicos tienen sus propias regulaciones”.

Limitaciones de viaje de EE.UU a Cuba

Los ciudadanos estadounidenses no pueden viajar a Cuba como turistas, pero pueden llegar a la isla para visitas familiares, reuniones profesionales, proyectos humanitarios o con propósito de una de las 12 categorías autorizadas por Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro.

Este año se anunciaron más vuelos a Cuba desde EE.UU. Unsplash

En noviembre de 2022 se reanudaron los vuelos entre EE.UU. y los aeropuertos que no son de La Habana. A partir de mayo de 2023, se retomaron los comerciales directos diarios desde Miami a Matanzas, Holguín, Santa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba, según un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos en Cuba.

