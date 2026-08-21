El auge de la energía solar en China disminuye la diversidad de aves, según estudio

El impulso global para la expansión de la energía solar tendría costos ocultos para la biodiversidad, según un estudio en China publicado en la revista Journal el jueves.

Según la investigación, las políticas a favor de la energía solar provocaron una reducción en la diversidad de aves.

Los autores lo denominaron como un ejemplo de un "dilema verde" que enfrenta la reducción del carbono contra la conservación.

"El mensaje principal no es frenar la transición hacia las energías renovables, sino lograr que el desarrollo de la energía solar esté mejor informado desde el punto de vista ecológico", dijo a la AFP el principal autor de la investigación, Huiming Zhang, de la Universidad de Ciencia y Tecnología de la Información de Nankín.

La meta de China de lograr la neutralidad del carbono antes de 2060 ha embarcado al país en una revolución de las energías renovables.

Se proyecta que la energía solar represente el 45% de su matriz energética para 2060.

La elección de las ubicaciones de los parques solares en China se basa en los planes quinquenales del gobierno para promover el desarrollo económico de ciertas regiones.

Zhang y sus colegas analizaron las variaciones en la política de expansión solar en 2.344 condados de China entre 2014 y 2023, junto con otras variables como el clima, condiciones socioeconómicas, cobertura del suelo y observación de aves.

Esos datos los relacionaron con registros de ciencia ciudadana para comprender el impacto sobre la diversidad de aves.

Sus resultados revelaron una compensación negativa: un aumento constante en el rigor de las políticas se asociaba con una disminución de la biodiversidad de aves, aunque el efecto fue moderado.

Tanto aves nativas como migratorias sufrieron disminuciones significativas. Pero las especies autóctonas de hábitats montañosos poco adecuados para parques solares no se vieron afectadas.

Aunque los autores estudiaron la energía solar, los problemas que identificaron también se aplican a otras formas de energías renovables, como los parques eólicos.

El equipo de investigación ofreció un número de recomendaciones, inclusive direccionar grandes proyectos solares a ubicaciones con menos conflictos ecológicos y limitar la conversión de tierras en regiones productivas y ricas en hábitats.