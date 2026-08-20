PENSILVANIA.- Un piloto de avión murió este miércoles después de protagonizar una violenta colisión con un helicóptero de la Policía Estatal de Pensilvania en las inmediaciones de una pista de aterrizaje de un pequeño aeropuerto. Los dos agentes que se encontraban a bordo del helicóptero sobrevivieron al impacto y permanecían estables, según informaron autoridades a la agencia de noticias local Associated Press.

El accidente ocurrió en el aeropuerto de Carlisle, ubicado a unos 170 kilómetros al noroeste de Filadelfia. De acuerdo con la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA), estuvieron involucrados un helicóptero Bell 407 de la Policía Estatal y una avioneta Cessna 150. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la FAA calificaron el episodio como una colisión en el aire, aunque las autoridades policiales todavía no determinaron con precisión si la avioneta llegó a tocar tierra antes del impacto.

El teniente coronel George Bivens, comisionado interino de la Policía Estatal de Pensilvania, explicó durante una conferencia de prensa que la avioneta descendía hacia la pista cuando se desvió de su trayectoria y terminó impactando contra el helicóptero, que se encontraba cerca del suelo.

Un piloto de avioneta murió en una violenta colisión con un helicóptero de la Policía de Pensilvania

“Cuando digo que fue un accidente muy violento, me refiero a que el avión quedó hecho pedazos”, señaló Bivens. El funcionario agregó que uno de los principales objetivos de la investigación será determinar con certeza si el piloto era la única persona que viajaba a bordo de la avioneta.

La violencia del impacto también provocó graves daños en el helicóptero policial. Según el comisionado interino, la aeronave perdió las palas del rotor y la cola antes de estrellarse de costado. Imágenes y videos difundidos en las redes sociales mostraron al helicóptero volcado cerca de los restos de la avioneta, en un campo próximo a la pista, mientras numerosos vehículos de emergencia se concentraban en el lugar.

Los dos agentes que viajaban en el helicóptero pertenecen a la unidad de aviación de la Policía Estatal de Pensilvania y se encontraban realizando un ejercicio de entrenamiento cuando ocurrió el accidente. Ambos quedaron atrapados inicialmente dentro de la aeronave después de la colisión.

El accidente ocurrió en el aeropuerto de Carlisle, ubicado a unos 170 kilómetros al noroeste de Filadelfia Sean Simmers - The Patriot-News

Sin embargo, uno de los agentes consiguió empujar una de las ventanillas del helicóptero y utilizó esa abertura para salir. Luego ayudó al segundo piloto a abandonar la aeronave. Los dos fueron trasladados para recibir atención médica y, según las autoridades, se encontraban en condición estable.

“Esta noche podría haber sido mucho peor. Esta noche podría haber sido mucho más trágica para nuestra familia de la Policía Estatal”, expresó el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, al referirse al accidente.

La avioneta involucrada era una Cessna 150, un modelo biplaza utilizado habitualmente para entrenamiento y formación de pilotos. La investigación deberá determinar qué ocurrió durante los últimos momentos del vuelo y por qué la aeronave se desvió de su trayectoria hasta impactar contra el helicóptero policial.

Un piloto de avioneta murió en una violenta colisión con un helicóptero de la Policía de Pensilvania

Por el momento, las autoridades no difundieron la identidad del piloto fallecido. Bivens explicó que se esperará hasta notificar a sus familiares antes de dar a conocer públicamente su nombre.

La FAA y la NTSB quedaron a cargo de la investigación para establecer las causas y circunstancias exactas del accidente. Los investigadores deberán analizar, entre otros elementos, la trayectoria de ambas aeronaves, las condiciones de vuelo y los restos encontrados en el lugar.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Sean Duffy, afirmó que se mantuvo en contacto con el gobernador Shapiro tras conocer el accidente y que sigue de cerca la investigación.

Con información de Associated Press