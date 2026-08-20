El dueño de la Mansión Playboy vende una lujosa propiedad en Miami Beach por casi US$25 millones

El mercado inmobiliario de lujo en Miami Beach registró un importante movimiento con la venta de una exclusiva propiedad vinculada al propietario de la Mansión Playboy, Daren Metropoulos, por casi 25 millones de dólares. Este acuerdo forma parte de una serie de transacciones recientes reveladas en el condado de Miami-Dade durante el mes de agosto.

La propiedad de Miami Beach vinculada a Daren Metropoulos por casi US$25 millones

La compraventa residencial se convirtió en la segunda más cara de la semana pasada y corresponde a una casa situada en Atlantic Way, en North Beach. Esta propiedad se vendió por casi US$25 millones tras concretarse la transacción comercial.

Daren Metropoulos invirtió un total de 10 millones de dólares para remodelar la Mansión Playboy Ig @darenmetropoulos

De acuerdo con un reporte de Miami Herald, la empresa vendedora del inmueble, Chateau Azure LLC, figura como una entidad vinculada a Daren Metropoulos, hijo del multimillonario empresario de origen griego Dean Metropoulos. No se conoció la identidad del comprador.

Quién es Daren Metropoulos, el actual dueño de la Mansión Playboy

Daren Metropoulos destaca por ser el actual propietario de la histórica Mansión Playboy en Los Ángeles. Este empresario compró aquella residencia al fundador Hugh Hefner por US$100 millones en 2016.

Luego, Metropoulos invirtió otros US$10 millones adicionales en renovar por completo la propiedad, ubicada en Holmby Hills. No obstante, la sede corporativa de Playboy -es decir, sus oficinas- se trasladó el año pasado desde Los Ángeles hasta South Beach.

El fallecimiento de Hugh Hefner ocurrió en la famosa mansión californiana durante el año 2017, a la edad de 91 años. La primera Playboy Mansion estuvo en el barrio Gold Coast de Chicago. Hefner había fundado la revista Playboy en esa ciudad en 1953.

Una postal aérea que muestra los trabajos que se realizaron en la Mansión Playboy, que fue comprada a Hugh Hefner por el magnate Daren Metropoulos Daily Mail

Cómo es la mansión de Miami Beach vinculada a Daren Metropoulos que cuesta casi US$25 millones

La residencia que Daren Metropoulos vendió en Miami Beach cuenta con aproximadamente 6000 pies cuadrados de superficie. La vivienda incluye cinco habitaciones dentro de su diseño interior.

El inmueble se sitúa específicamente en Altos Del Mar. Este sector es uno de los pocos barrios frente al mar en Miami Beach que alberga casas unifamiliares.

La construcción de la propiedad se finalizó en el año 2015. Dicha vivienda se vendió previamente por US$18 millones en 2021.

Las operaciones inmobiliarias de lujo más caras de Miami-Dade

Una mansión ubicada en el número 270 de South Hibiscus Drive, Miami Beach, encabeza el listado de los contratos de lujo que se cerraron o quedaron pendientes la semana pasada. Esta propiedad en Hibiscus Island se vendió por US$51,5 millones, según Miami Herald.

Recientemente se vendió otra propiedad por US$51,5 millones en Miami-Dade Gang Liu - Shutterstock

El servicio local de listados registra un precio de venta alternativo de US$55 millones para esta misma residencia. En ese marco, la operación estableció un nuevo récord de precio para las islas artificiales Hibiscus y Palm.

Los contratos de lujo más importantes de la semana pasada incluyeron los siguientes montos y ubicaciones:

270 S Hibiscus Dr., Hibiscus Island — US$51,5 millones .

. 7815 Atlantic Way, Miami Beach — US$25 millones .

. 142 S Island Dr., Golden Beach — US$17 millones .

. 1241 Mariola Ct., Coral Gables — US$12 millones .

. 1690 Daytonia Rd., Miami Beach — US$9 millones .

. 501 West Ave., Miami Beach (condominio) — US$8,5 millones .

. 1135 Calle 103, Bay Harbor Islands (condominio) — US$4,7 millones.