El breve y extraño periplo de James Rodríguez en el Minnesota United

La etapa de James Rodríguez en el Minnesota United de la MLS, su séptimo club en esta década, puede llegar a su fin este miércoles después de tres meses envueltos en misterio que aumentaron la preocupación de la afición colombiana de cara al Mundial.

El capitán y emblema de la escuadra cafetera, de 34 años, se pondrá el domingo a las órdenes del seleccionador Néstor Lorenzo sin el rodaje que esperaba lograr con su sorpresivo fichaje por la liga norteamericana.

Hasta su probable despedida del miércoles, en un duelo en casa ante Colorado Rapids, el exmediapunta del Real Madrid apenas ha disputado cinco jornadas en la MLS, una de ellas como titular.

Su balance hasta ahora es de cero goles y dos asistencias en 130 minutos, con unas pocas pinceladas de su enorme talento.

Antes de aterrizar en febrero en el United ya sumaba tres meses inactivo desde su salida del León mexicano, desvelando a los hinchas colombianos que confían en una resurrección de su talismán como la de la Copa América 2024, de la que fue el mejor jugador.

En la MLS, James no tuvo el recibimiento que suelen tener las estrellas de su renombre. Los detalles del contrato no apuntaban a una larga estadía del astro cucuteño en la gélida Mineápolis.

Ambas partes se comprometieron por un periodo de solo cuatro meses hasta el parón en el que entrará la MLS el 25 de mayo por la Copa del Mundo que Estados Unidos albergará junto a México y Canadá.

Minnesota se reservó una opción para extender el acuerdo hasta final de año, en una apuesta incierta pero de bajo costo para una franquicia que nunca ha alcanzado una final de MLS.

Si James tenía en León un salario estimado en 5 millones de dólares, el de Minnesota apenas alcanza los 684.000 dólares, de acuerdo con la lista de sueldos de la liga difundido este martes por la asociación de jugadores de la MLS (Mlspa).

Hasta ocho compañeros del United reciben emolumentos superiores a los del colombiano, comenzando por el ghanés Kelvin Yeboah, con 1,6 millones de dólares anuales.

- Un abrupto final -

El experimento en Minnesota no terminará con la errática trayectoria de James en el fútbol de clubes, en el que no encuentra estabilidad desde sus periodos en el Real Madrid (2014-2017 y 2019-2020) y Bayern de Múnich (2017-2019).

Tampoco parece haber cumplido el objetivo de prepararse físicamente para encabezar el regreso de la selección colombiana a la Copa del Mundo tras la dolorosa ausencia en Catar 2022.

Su debut con el United se retrasó más de un mes al no encontrarse al mismo ritmo que sus compañeros. Una vez que estuvo listo, el Diez se estrenó el 15 de marzo como suplente en la peor derrota de la historia de Minnesota, aplastado 6-0 por Vancouver Whitecaps.

Desde entonces el Diez fue una presencia constante en el reporte de bajas por motivos algunas veces opacos.

En abril estuvo tres días hospitalizado tras un amistoso con su selección. El United, que lo atribuyó a una deshidratación severa, tuvo que atajar rumores que apuntaban a que James sufría rabdomiólisis, una enfermedad grave.

A principios de mayo se perdió el duelo ante Columbus Crew debido, según el club, a "un procedimiento médico de rutina previamente programado".

La semana pasada fue el propio jugador quien salió al paso de reportes sobre su supuesta retirada tras el Mundial.

"Creo que se deben informar más, el único que va a saber hasta dónde quiere jugar voy a ser yo y en su día lo voy a decir, me quedan un par de años más", recalcó James tras el empate 2-2 del domingo ante Austin FC.

Entrando de nuevo desde el banco, el colombiano solo necesitó 14 minutos sobre el césped para dar las asistencias de los dos goles de Minnesota.

Aunque fue su mejor actuación con los Loons, James ya tenía decidido dar por terminada su etapa en Minnesota antes de tiempo.

En lugar de cumplir su contrato y disputar las dos últimas jornadas de la MLS de mayo, el mediapunta anunció que el domingo comenzará la preparación del Mundial en el campamento de la selección, su feliz refugio.