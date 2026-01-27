El cambio de postura de Trump en Minnesota tras la muerte de Pretti se suma a otros giros repentinos

WASHINGTON (AP) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, adoptó el lunes una estrategia más conciliadora con los líderes demócratas en Minnesota, un cambio repentino tras la indignación por el segundo tiroteo mortal este mes por parte de agentes federales en el estado durante la campaña del gobierno de redadas migratorias.

El cambio de rumbo se produce después de la muerte a tiros de Alex Pretti a manos de agentes federales el sábado, lo que generó dudas, incluso entre algunos republicanos, sobre cómo ha manejado el gobierno de Trump la deportación agresiva de migrantes y enfrentado a los manifestantes opuestos a las redadas.

Pero es apenas otro ejemplo de episodios en los que Trump ha adoptado primero una posición maximalista sólo para parecer retroceder más tarde.

A principios de este mes, Trump amenazó repetidamente a Irán con acciones militares si su gobierno determinaba que la República Islámica estaba usando fuerza letal para sofocar las recientes protestas antigubernamentales. Grupos de derechos humanos dijeron que miles de personas fueron asesinadas, pero Trump dice que ha dejado la intervención en suspenso tras recibir garantías de que Teherán estaba suspendiendo cientos de ejecuciones planificadas.

La semana pasada, Trump anunció primero planes para imponer nuevos aranceles a los aliados europeos que se negaban a acatar sus reclamaciones de que Estados Unidos tomara el control del territorio ártico de Groenlandia, sólo para cancelar abruptamente los aranceles después de decir que había llegado a los términos del "marco" de un acuerdo. La Casa Blanca ofreció escasos detalles sobre el acuerdo, que Trump anunció al día siguiente de que el mercado de valores experimentara uno de sus peores días en meses en respuesta a su amenaza de aranceles.

Luego, el lunes, el gobierno de Trump cambió la dirección de su campaña de redadas migratorias en Minnesota, y el normally vehemente Trump mostró un tono más cordial hacia el gobernador Tim Walz después de hablar con el demócrata, diciendo que él y Walz ahora estaban en una "sintonía similar".

Lo sucedido en Minneapolis molesta a algunos republicanos

Fue un giro particularmente brusco para Trump, quien había prometido ser inflexible en llevar a cabo deportaciones masivas de migrantes sin permiso de residencia durante su campaña de 2024, y porque Trump ha criticado repetidamente a Walz y a otros demócratas de Minnesota en términos personales por resistirse a sus políticas.

Trump dijo que había enviado al responsable de la frontera, Tom Homan, para hacerse cargo. Mientras tanto, se esperaba que el comandante senior de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y algunos agentes dejaran Minneapolis a partir del martes, según una persona familiarizada con el asunto.

Trump declaró en las redes sociales que Walz "estaba feliz de que Tom Homan fuera a Minnesota, ¡y yo también!" Más tarde, el alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, confirmó que algunos agentes dejarían la ciudad después de hablar con Trump, y sugirió que el presidente parecía estar llegando a la conclusión de que el estado actual de las operaciones federales era insostenible. Se esperaba que Homan y Frey se reunieran el martes.

El cambio de postura de Trump en Minnesota se produjo después de que algunos republicanos cuestionaran las tácticas de los agentes federales en el tiroteo del sábado, así como la respuesta de la Casa Blanca. Algunos altos funcionarios del gobierno habían calificado a Pretti de terrorista doméstico, incluso cuando los videos del encuentro contradecían su relato.

El candidato a gobernador de Minnesota, Chris Madel, un abogado de Minneapolis, canceló su campaña republicana en un anuncio sorpresa en video el lunes, calificando las recientes redadas migratorias en las Ciudades Gemelas, como se conoce a Minneapolis y Saint Paul, como un "desastre sin paliativos" y diciendo que ya no quería ser miembro del partido debido a la campaña.

Por su parte, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien ha sido un fuerte partidario de la represión de Trump sobre la inmigración, ofreció una crítica mesurada en una entrevista con el presentador de radio conservador Mark Davis, diciendo que la Casa Blanca debía "recalibrar" lo que estaba haciendo en Minnesota. El gobernador republicano de Vermont, Phil Scott, pidió a Trump que reiniciara y desescalara.

"En el mejor de los casos, estas operaciones federales de inmigración son un completo fracaso de coordinación de prácticas aceptables de seguridad pública y capacitación en seguridad, y liderazgo", dijo Scott. "En el peor de los casos, es una intimidación federal deliberada e incitación a los ciudadanos estadounidenses que está resultando en el asesinato de estadounidenses".

Trump había criticado a Walz. Ahora están en una “sintonía similar”

La actitud del presidente hacia Walz, quien fue compañero de fórmula de la candidata presidencial demócrata Kamala Harris en 2024, supuso un giro drástico.

Apenas el día anterior, el subjefe de personal de Trump, Stephen Miller, había ridiculizado a Walz en redes sociales por intentar "incitar ataques contra" agentes de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. En una serie de publicaciones, el equipo de redes sociales de la Casa Blanca llamó al gobernador "un individuo verdaderamente perturbado, inestable" y un "lunático desquiciado" que "despotrica y delira y miente".

Miller también se refirió a Pretti, un enfermero que trabajaba en un hospital de veteranos, como un "aspirante a asesino" mientras que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, calificó al enfermero de UCI como autor de un acto de terrorismo doméstico.

La Casa Blanca evitó decir si Trump estaba de acuerdo con la retórica de sus principales asesores o si el gobierno se disculparía por ello.

"Este incidente sigue bajo investigación", dijo la secretaria de prensa Karoline Leavitt a los periodistas. "Y nadie aquí en la Casa Blanca, incluido el presidente de Estados Unidos, quiere ver a estadounidenses heridos o muertos y perdiendo sus vidas".

Su respuesta ha sido más moderada en comparación con otras muertes recientes

La respuesta de Trump a las muertes de los dos ciudadanos estadounidenses en Minneapolis ha sido mucho más moderada que las reacciones a la violencia política que ha retratado como dirigida a su propio movimiento político.

Después de que el activista conservador Charlie Kirk fuera asesinado en septiembre, el presidente habló a la nación desde la Oficina Oval y calificó la muerte de Kirk como "un momento oscuro para Estados Unidos".

En noviembre, Trump dio un discurso nacional después de que dos miembros de la Guardia Nacional fueran baleados en Washington por un ciudadano afgano, una de ellas de muerte. Los miembros de la guardia habían sido desplegados en la capital de la nación como parte de una misión federal para asistir a la policía local, y el presidente calificó el tiroteo como "un acto de maldad, un acto de odio y un acto de terror".

Pero el presidente aún no ha hablado directamente a la nación sobre las muertes de Pretti y Renee Good, otra ciudadana estadounidense que fue asesinada por agentes federales en Minneapolis a principios de este mes. Hasta ahora, Trump ha optado en gran medida por mantener al público informado tras la muerte de Pretti con publicaciones en redes sociales.

Incluso en comentarios el lunes que parecían estar dirigidos a bajar la retórica, la principal portavoz de Trump, Leavitt, continuó culpando a Walz y a otros demócratas de Minnesota por alentar a "agitadores de izquierda a detener, grabar, confrontar y obstruir a los agentes federales que sólo tratan de cumplir legalmente con sus deberes".

"Esto es precisamente lo que ocurrió en Minneapolis el sábado por la mañana", agregó Leavitt.

Los periodistas de AP Josh Boak y Joey Cappelletti en Washington, Jim Vertuno en Austin, Texas, y Scott Bauer en Madison, Wisconsin, contribuyeron a este despacho. Karnowski informó desde Minneapolis.

